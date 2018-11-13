Презентация цифрового сервиса MAORI пройдет на форуме "Транспорт России"

МОСКВА, 13 ноя — Пресс-служба Группы ФТК. 21 ноября в 15:30 в Гостином дворе (Лекторий) в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоится презентация "Цифровой сервис управления обслуживанием инфраструктуры. Настоящее и будущее".

Цифровой сервис MAORI разработан специалистами Группы ФТК.

Участник: директор Дивизиона технологического развития АО "ФТК" Александр Ломков.

Группа "Федеральная технологическая компания" (АО "ФТК") является генеральным спонсором XII Международного форума "Транспорт России", который пройдет с 20 по 22 ноября 2018 года.

О компании:

— Группа "Федеральная технологическая компания" — интегратор инфраструктурных проектов.

— Миссия Группы — высокотехнологичное развитие инфраструктуры России с применением лучших мировых практик.

— Видение Группы — за инфраструктурными проектами — будущее. И мы хотим строить это будущее вместе со своими клиентами и своей страной.

Бизнес Группы:

— управление комплексными инфраструктурными проектами и проектами цифровизации в различных отраслях экономики;

— проектирование, строительство, эксплуатация инфраструктурных инженерных систем;

— разработка цифровых информационных платформ и агрегаторов в целях контроля строительства и содержания объектов транспортной и технической инфраструктуры;

— разработка и внедрение программных комплексов и мобильных приложений, направленных на упрощение процессов взаимодействия с технической инфраструктурой;

— инвестиции в инфраструктурные проекты на принципах государственно-частного партнерства;

— защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;

— консалтинг в сфере транспортной безопасности.

В период с 2010 по 2018 годы Группой было успешно разработано и реализовано более 100 проектов в сферах:

— транспортной безопасности;

— безопасности объектов ТЭК;

— атомной энергетики;

— деятельности органов государственной власти;

— оснащения особо опасных объектов;

— оснащения производственных и промышленных предприятий;

— коммерческой недвижимости и торговли;

— образования, здравоохранения и спорта.

Аккредитация для СМИ: на сайте "Транспортной недели 2018"

Адрес: Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный Двор

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