Презентация цифрового сервиса MAORI пройдет на форуме "Транспорт России"

МОСКВА, 13 ноя — Пресс-служба Группы ФТК. 21 ноября в 15:30 в Гостином дворе (Лекторий) в рамках XII Международного форума "Транспорт России" состоится презентация "Цифровой сервис управления обслуживанием инфраструктуры. Настоящее и будущее".
Цифровой сервис MAORI разработан специалистами Группы ФТК.
Участник: директор Дивизиона технологического развития АО "ФТК" Александр Ломков.
Группа "Федеральная технологическая компания" (АО "ФТК") является генеральным спонсором XII Международного форума "Транспорт России", который пройдет с 20 по 22 ноября 2018 года.
О компании:
— Группа "Федеральная технологическая компания" — интегратор инфраструктурных проектов.
— Миссия Группы — высокотехнологичное развитие инфраструктуры России с применением лучших мировых практик.
— Видение Группы — за инфраструктурными проектами — будущее. И мы хотим строить это будущее вместе со своими клиентами и своей страной.
Бизнес Группы:
— управление комплексными инфраструктурными проектами и проектами цифровизации в различных отраслях экономики;
— проектирование, строительство, эксплуатация инфраструктурных инженерных систем;
— разработка цифровых информационных платформ и агрегаторов в целях контроля строительства и содержания объектов транспортной и технической инфраструктуры;
— разработка и внедрение программных комплексов и мобильных приложений, направленных на упрощение процессов взаимодействия с технической инфраструктурой;
— инвестиции в инфраструктурные проекты на принципах государственно-частного партнерства;
— защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;
— консалтинг в сфере транспортной безопасности.
В период с 2010 по 2018 годы Группой было успешно разработано и реализовано более 100 проектов в сферах:
— транспортной безопасности;
— безопасности объектов ТЭК;
— атомной энергетики;
— деятельности органов государственной власти;
— оснащения особо опасных объектов;
— оснащения производственных и промышленных предприятий;
— коммерческой недвижимости и торговли;
— образования, здравоохранения и спорта.
Аккредитация для СМИ: на сайте "Транспортной недели 2018"
Адрес: Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный Двор
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