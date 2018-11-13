Команда юристов Аэрофлота вошла в число лучших корпоративных юрслужб России

МОСКВА, 13 ноя — ПАО "Аэрофлот". Команда инхаус-юристов Аэрофлота под руководством заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список самых влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России. Перечень сформирован международным изданием The Legal 500 на основе рейтинга "GC Powerlist: Russia Teams" за 2018 год.

В качестве основных достижений команды юристов ведущей российской авиакомпании отмечены высокие результаты в правовом обеспечении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса, сопровождение многомиллиардных контрактов по приобретению воздушных судов российского и иностранного производства, а также способствование созданию в Аэрофлоте "всепроникающей культуры безопасности". Правовые успехи Аэрофлота издание в значительной степени связывает с личностью заместителя генерального директора Владимира Александрова, который возглавляет правовой блок авиакомпании с 2015 года.

The Legal 500 уже отмечало лидерство Владимира Александрова, признав его одним из лучших юристов России на основе рейтинга GC Powerlist: Russia Individuals за 2017 год. Ранее, в 2016 году, издание включило специалистов Аэрофлота по правовым вопросам в список GC Powerlist: Russia Teams как группу экспертов с выдающимся уровнем профессионализма, настойчивостью и ориентированностью на результат.

The Legal 500 — одно из наиболее авторитетных международных юридических изданий, основанное в 1988 году. Оценки и рейтинги строятся на независимом анализе, анкетировании юридических фирм, опросе их клиентов и партнеров. Одной из главных задач исследования является объективное информирование о состоянии мирового рынка юридических услуг, определение ведущих игроков и ключевых экспертов.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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