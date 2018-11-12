Церемония вручения рекламной премии AdIndex Awards 2018 состоится 22 ноября

МОСКВА, 12 ноя — Оргкомитет премии AdIndex Awards 2018. В клубе ELYSIUM / EX.ICON пройдет церемония вручения профессиональной премии AdIndex Awards 2018, организованной отраслевым изданием AdIndex. Это единственная премия в рекламе, где победителей определяют рекламодатели. В этом году награды получат победители двух рейтингов — Digital Index и Technology Index 2018, которые составляются на основе мнений рекламодателей.

На церемонии награждения будут представлены 15 номинаций Digital Index 2018: Direct Media Buying, Programmatic Buying, Digital Video, Non-standard Media, Mobile Media Buying, Лидогенерация / CPA, Поисковая оптимизация / SEO, Контекстная реклама / SEA, Direct Marketing & CRM, Продвижение приложений / CPI, Креатив и стратегия, SMM / Digital PR, Special Projects, Digital Production и Mobile Production.

Еще 19 наград в четырех категориях ждут лидеров Technology Index 2018.

Наивысшую награду — Гран-при и звание "Агентство года" — получит компания, которая станет лидером общего призового зачета.

В рамках премии AdIndex также традиционно награждает музыкантов, блогеров, киберспортсменов и инфлюенсеров Рунета в категории Celebrity AdIndex.

После завершения церемонии участники смогут отдохнуть на вечеринке New Advertising Gods. Гостей ждут фуршет, бесплатный бар, приглашенные диджеи, розыгрыш призов и секретные секции. Более подробную информацию можно узнать на сайте.

По вопросам регистрации: help@adindex.ru

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