На телеканале "Россия К" стартует новый сезон проекта "БОЛЬШОЙ БАЛЕТ- 2018"

МОСКВА, 9 ноя — Телеканал "Россия К". "БОЛЬШОЙ БАЛЕТ" — уникальный телевизионный проект, единственный в истории отечественного телевидения балетный конкурс, аналогов которому нет и за рубежом.

"БОЛЬШОЙ БАЛЕТ" открывает новые имена в хореографическом искусстве, даёт возможность молодым артистам проявить себя, продемонстрировать не только безупречную технику, но и драматический талант, представить в одной программе богатое наследие классического и лучшие образцы современного балета.

В этом проекте зрители увидят 13 танцовщиков в возрасте от 18 лет, представляющих труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского государственного академического театра оперы и балета, Михайловского театра и других.

Свой вклад в работу над программой внесли также молодые талантливые режиссеры, сценографы, художники и операторы. Итогом их совместной деятельности становятся оригинальные визуальные решения номеров проекта. Создатели "БОЛЬШОГО БАЛЕТА" используют все возможности современного телевидения, чтобы показать это искусство с необычных и непривычных публике ракурсов. Это позволяет увидеть то, что обычно остается "за кадром" для публики в зрительном зале.

Оценивать выступления участников будет жюри, в составе которого признанные звезды мировой хореографии. Именно они и выберут победителя проекта в номинациях: "Лучший дуэт", "Лучшая балерина" и "Лучший танцовщик". В сезоне 2018 г. балетный ареопаг составили Тоомас Эдур (Эстония), художественный руководитель балетной труппы Национальной оперы Эстонии; Лоран Илер (Франция-Россия), художественный руководитель балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (в составе жюри первой и второй программы "БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2018"); Владимир Малахов (Россия-Австрия), всемирно известный танцовщик; Людмила Семеняка (Россия), выдающаяся балерина, балетмейстер-репетитор Большого театра России, народная артистка СССР; Азарий Плисецкий (Россия-Швейцария), известный хореограф и педагог, заслуженный артист РСФСР (в составе жюри с третьей программы "БОЛЬШОЙ БАЛЕТ-2018").

Формировать репертуар и готовиться к выступлениям конкурсантам будут помогать руководители балетных трупп театров: Лоран Илер (Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко); Денис Матвиенко (Новосибирский государственный академический оперы и балета); Владимир Яковлев (Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М.Джалиля); Сергей Бобров (Красноярский государственный театр оперы и балета); Вячеслав Самодуров (Екатеринбургский государственный академический театр); Алексей Афанасьев (Чешский национальный балет, Прага, Балетмейстер-педагог).

Куратором проекта "БОЛЬШОЙ БАЛЕТ — 2018" стала талантливый российский современный хореограф Софья Гайдукова.

В программах выступления проекта будет представлено все многообразие хореографического искусства: от всемирно известных классических образцов, неоклассических шедевров до специально поставленных для проекта балетных номеров. Значительная часть проекта нового сезона отведена современной хореографии мастеров, входящих в топ-список XXI века. Это: А. Прельжокаж (Франция), Н. Дуато (Испания), Э. Клюг (Словения), М. Бигонцетти (Италия). Кроме того, с проектом активно сотрудничают яркие хореографы нового поколения: Ихсан Рустем (Великобритания), Хуанхо Аркес (Испания), Себастьян Берто (Франция), Аннабель Лопез Очоа (Испания), Влад Ромеро (Куба), Александр Могилёв (Россия), Павел Глухов (Россия), Константин Матулевский (Россия), Антон Пимонов (Россия), Игорь Булыцын (Россия), Максим Петров (Россия), Марина Акелькина (Россия), Полина Пшиндина (Россия), Кирилл Радев (Россия), Ирина Корнеева (Россия), Сона Овсепян (Россия), Денис Бородицкий (Россия).

Ведущими проекта "БОЛЬШОЙ БАЛЕТ — 2018" станут звезда мировой величины, Прима-балерина Большого театра России, Этуаль театра Ла Скала — Светлана Захарова и актер, театральный режиссер, экс-директор Латвийской Национальной оперы — Андрейс Жагарс.

Международное агентство и радио Sputnik в составе медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта "Большой балет" и учредило приз, который будет вручен в финале проекта. Наградой Sputnik станет репортажная фотосессия от ведущего фотокорреспондента агентства Валерия Мельникова, победителя крупнейших российских и международных фотоконкурсов.

В третьем сезоне телезрителей вновь ждут открытия. "Большой Балет" удивит новыми именами. Премьера проекта, первый эфир состоится 10 ноября в 16:45.

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Пресс-служба телеканала "Россия К"

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