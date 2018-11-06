MasterIndex: Большинство жителей России предпочитают безналичную оплату

МОСКВА, 6 окт — Пресс-служба Mastercard. Mastercard (Мастеркард) представляет результаты ежегодного исследования MasterIndex в России, которое изучает динамику и тенденции распространения безналичных способов оплаты и выявляет покупательские предпочтения и особенности использования банковских карт. Результаты опроса показали стабильный рост популярности электронных платежей среди россиян.

Ключевые выводы MasterIndex 2017:

— Более половины респондентов (56%) отметили, что оплачивают покупки как банковской картой, так и наличными в 2017 году, что на 6% больше, чем в 2016 году;

— 75% платят картой минимум раз в неделю, из них четверть используют ее ежедневно;

— Примерно 20% участников опроса отметили, что все чаще предпочитают оплачивать картами даже мелкие траты — например, проезд в метро или автобусе;

— 78% знают о технологии бесконтактной оплаты, что на 18% больше по сравнению с 2016 годом;

— 32% опрошенных используют различные способы бесконтактной оплаты: пластиковые карты, мобильные телефоны, наручные часы и т.д.;

— До 10% россиян-держателей карт готовы пожертвовать денежные средства на благотворительность, если у них появится такая возможность.

Большинство жителей России предпочитают безналичные способы оплаты

Безналичные платежи с каждым годом становятся более привычными и востребованными среди россиян. В 2017 году платить наличными предпочли 23% опрошенных. За 8 лет этот показатель сократился на 61% — с 84% в 2009 году. При этом уже более половины респондентов (56%) отметили, что предпочитают чередовать оплату картой и наличными, а 21% — оплачивают покупки только картами. Доля держателей карт в России составила 88% в 2017 году. Большинство из участников опроса (70%) — обладатели зарплатных карт.

Данные по отдельным регионам России показывают разное соотношение в предпочтениях при выборе способов оплаты. Так, например, банковскими картами чаще расплачиваются в Северо-Западном (34%) и Центральном (28%) округах. Большее число респондентов, чередующих безналичные и наличные расчеты, проживают в Москве (75%) и Приволжском округе (59%). Наибольшая доля участников опроса, предпочитающих платить за товары и услуги только наличными, отмечена в Северно-Кавказском (52%), Южном (48%) и Сибирском (44%) округах.

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: "Как часто вы используете банковскую карту при оплате товаров и услуг онлайн и в магазинах, а не для снятия наличных средств в банкоматах?". Количество опрошенных, которые оплачивают покупки банковской картой не реже раза в неделю, составило 75%, из них 25% — ежедневно. Большинство из них проживает в Москве (90%), Северо-Западном (77%) и Уральском (81%) округах. Доля россиян, которые используют карты только для снятия наличных в банкоматах, невелика и в 2017 году составила 6%, что на 2% меньше, чем в 2016 году.

В чем россияне видят преимущества безналичной оплаты?

Участники опроса — держатели карт — отметили новые преимущества банковских карт в 2017 году: "кешбэк" (61%), "возможность платить за проезд в общественном транспорте в России и за рубежом" (42%) и "совершать оплаты не только картой, но и носимыми устройствами, в том числе смартфонами" (41%).

Кроме того, каждый год в качестве основных преимуществ использования карт респонденты отмечают "удобство оплаты" (76%), "высокую скорость проведения платежа" (74%), "безопасность (не нужно носить с собой наличные)" (70%), "переводы средств с карты на карту" (69%) и "скидки и бонусы при оплате" (67%).

Однако барьеры для использования банковских карт всё ещё существуют. Среди основных: "привычка платить наличными", "трудно контролировать безналичные расходы" и "боязнь мошенничества". Такие причины, как "я не знаю, как это сделать" и "карты не принимаются", стали встречаться реже, что говорит о распространении финансовой грамотности и развитии платёжной индустрии.

Где и как россияне предпочитают безналичный способ оплаты товаров и услуг?

Исследование показало, что 52% респондентов стали чаще рассплачиваться банковской картой в 2017 году. При этом они оплачивают безналично и крупные, и недорогие покупки. Примерно 20% участников опроса отметили, что предпочитают использовать карты даже для мелких трат — например, проезд в автобусе. В 2017 году средняя стоимость покупки, для оплаты которой потребитель скорее использует карточку, чем наличные, составила 743 рубля.

Участники опроса также выделили категории магазинов, где чаще расплачиваются картами:

© Mastercard MasterIndex 2017 © Mastercard MasterIndex 2017

Технология бесконтактной оплаты продолжает набирать популярность в России

Исследование показало, что бесконтактная технология оплаты становится всё более распространенной среди держателей карт. По данным 2017 года, об этой технологии слышали 78% пользователей карт, что на 47% превышает показатель 2015 года. Больше трети респондентов — 32% — уже используют бесконтактную оплату.

Россияне знают, что бесконтактная технология доступна на разных носителях. Банковская карта становится все более популярным способом платежа: о нем знают 57% респондентов. Второе по популярности устройство — смартфон — о таком способе слышали 51% пользователей карт.

Большинство респондентов, знакомых с бесконтактной технологией оплаты, живут в Москве (87%) и Северо-Западном округе (87%). При этом даже в самом отдаленном регионе страны — Дальневосточном окргуе — о бесконтакной технологии слышали 56% жителей.

© Mastercard MasterIndex 2017 © Mastercard MasterIndex 2017

На что россияне-держатели карт предпочли бы потратить крупную сумму денег

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: "Если бы вам дали 100 тысяч долларов, как бы вы предпочли потратить эту сумму?". Большинство опрошенных (52%) использовали бы эти деньги для улучшения жилищных условий или покупки недвижимости. Около трети респондентов выбирают приобретение машины (29%) и путешествия (28%). При этом предпочтения различаются между регионами: жители Северо-Западного округа считают важными улучшение жилищных условий (72%) и автомобиль (39%), в то время как участников опроса из Москвы меньше всех интересует недвижимость (46%).

Исследование также показало, что 10% респондентов готовы пожертвовать часть суммы на благотворительность. Около 5% отметили, что ранее уже совершали пожертвования. Большинство переводов были предназначены для помощи больным детям.

© Mastercard MasterIndex 2017 © Mastercard MasterIndex 2017

Где россияне предпочитают отдыхать?

В 2017 году предпочтения в выборе мест для проведения отпуска изменились незначительно по сравнению с 2016 годом. Доля путешествующих за границу осталась на том же уровне — около 15% опрошенных. При этом доля людей, выбирающих отпуск в России, увеличилась — 23% по сравнению с 17% в 2016 году. Около трети просто оставались бы дома, как и раньше, в то время как доля респондентов, выбирающих поездку на дачу, сократилась на 6%.

Жители Приволжского, Сибирского и Дальневосточного регионов гораздо чаще проводят время дома, москвичи чаще других ездят за границу. Также в Москве и Северо-Западном регионе гораздо больше людей выбирают поездку на дачу, жители Южного округа — путешествия по России.

Особенности поведения держателей карт в федеральных округах России

— Самый высокий процент респондентов, которые предпочитают только безналичную оплату, проживает в Северо-Западном округе (34%). Кроме того, они чаще остальных совершают безналичные платежи в ресторанах (65%), кино и театрах (44%).

— В Центральном округе 31% опрошенных предпочитают наличные и 28% — банковские карты. Здесь реже, чем в остальных округах России, оплачивают картами косметику и парфюмерию (23%). Оплачивать покупки как картой, так и наличными предпочитают 75% жителей Москвы — это самый высокий показатель по стране. Москвичи заказывают товары онлайн чаще, чем жители других регионов России (66%).

— В Дальневосточном округе чаще раза в неделю расплачиваются банковскими картами 57% опрошенных, что на 7% больше, чем в 2016 году. Это один из регионов, где жители наиболее часто используют банковские карты в супермаркетах — 87% респондентов.

— 60% респондентов в Северо-Кавказском округе стали чаще расплачиваться банковской картой в 2017 году. Жители Северо-Кавказского округа реже остальных оплачивают картами спортивные товары (24%).

— В Сибирском округе доля респондентов, которые оплачивают покупки банковскими картами чаще раза в неделю, одна из самых высоких (76%). Жители Сибири чаще, чем в других округах России, оплачивают картой покупку онлайн игр (17%), книг и фильмов (11%).

— В Южном округе держателями карт являются 58% опрошенных. 44% респондентов совершают покупки онлайн.

— Среди особенностей Уральского округа отмечается предпочтение респондентами наличных денег (38%) по сравнению с жителями других округов. Но на заправках они чаще остальных расплачиваются картой или гаджетом (44%).

— Большинство показателей по Приволжскому округу находятся на уровне и выше средних показателей по России. Здесь зафиксирован один из самых высоких показателей среди регионов по онлайн-покупкам одежды и обуви (56%).

— Большинство респондентов, знакомых с бесконтактной технологией оплаты, живут в Москве (87%) и Северо-Западном округе (87%).

Методология исследования

Цели исследования — выявить наиболее удобные способы оплаты товаров и услуг и понять особенности поведения держателей банковских карт в различных форм-факторах. Также одной из задач стояла оценка уровня осведомленности населения о современных бесконтактных технологиях оплаты. Опрос проводился в декабре 2017 года среди держателей карт из Москвы, а также городов России, численность населения которых превышает 250 тысяч человек. Респондентами выступали мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Результаты исследования также отражают сравнительные данные опросов за последние 5 лет.

Mastercard

Елена Пророкова

Пресс-служба в России

+7 (495) 937-77-10

elena_prorokova@mastercard.com

За дополнительной информацией и комментариями обращайтесь, пожалуйста, в пресс-офис Mastercard:

Александра Касымова, Инна Романова, Олег Столярчук

+7 495 664 28 88

Moscow.Mastercard@ketchum.com

Материал публикуется на коммерческих условиях. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.