Аэрофлот опровергает фейковую новость СМИ

МОСКВА, 2 ноя — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот наблюдает очередной случай вброса фейковой информации и опровергает ложные сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что пассажиры рейса SU 1509 Тюмень — Москва от 1 ноября якобы "штурмовали" кабину пилотов, требуя отмены полета из-за технической неисправности судна. Действительно, самолет вернулся с рулежной дорожки по причине неисправности системы регулирования давления. Однако, обращаем внимание, что решение о возврате принималось командиром воздушного судна исключительно по технической причине, пассажиры не пытались проникнуть в кабину пилотов. Также описанной ситуации с ухудшением самочувствия пассажиров не было, пассажиры за медпомощью не обращались.

Департамент общественных связей

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