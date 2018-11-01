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Аэрофлот публикует финрезультаты за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года по РСБУ

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 ноя — ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (далее "Компания", тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня опубликовало финансовую отчетность по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2018 года, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Результаты по РСБУ представлены на неконсолидированной основе.

Комментарии по финансовым результатам 3 квартала и 9 месяцев 2018 года в стандартах РСБУ

Авиакомпания "Аэрофлот" продолжила активно развивать сеть маршрутов и наращивать объемы перевозок. Операционное развитие, сопровождающееся активным управлением доходами и строгим контролем над расходами, позволило минимизировать влияние внешних факторов на результаты Компании и продолжить дальнейшее улучшение поквартальной динамики финансовых результатов.

Выручка за 9 месяцев 2018 года составила 381 341 млн руб., что на 11,9% превышает результат аналогичного периода 2017 года. Динамика выручки обусловлена ростом производственных показателей Компании, а также динамикой курсов основных валют:
пассажирооборот за 9 месяцев 2018 года увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 73,5 млрд пассажиро-километров, пассажиропоток вырос на 8,0%, до 26,8 млн пассажиров (при ускорении темпов роста пассажирооборота и пассажиропотока в 3 квартале до 8,4% и 10,5% соответственно);

на рост выручки в 9 месяцах 2018 года положительно повлияла динамика основных валют (евро укрепился против рубля на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доллар США — на 5,3%);

положительная динамика удельной выручки на кресло-километр (+5,8% за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, +8,4% за 3 квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), что связано с ростом загрузки пассажирских кресел при сохранении динамики доходных ставок на уровне первого полугодия;

в 3 квартале 2018 года продолжилось ускорение динамики выручки, до 13,8% (по сравнению с ростом на 10,6% в первом полугодии 2018 года).

Себестоимость продаж за 9 месяцев 2018 года составила 362 946 млн руб., что на 22,6% превышает показатель за 9 месяцев 2017 года. Рост всех статей затрат обусловлен развитием Компании и увеличением объемов перевозок (рост выставленных емкостей авиакомпании "Аэрофлот" составил 7,8%, рост количества рейсов — 11,0%), а также воздействием внешних факторов, в том числе существенным ростом стоимости авиационного топлива и ростом расходов на аэронавигацию, аэропортовые сборы и наземное обслуживание на фоне увеличения тарифов на обслуживание в ряде аэропортов.

Наиболее существенное влияние на затраты в 9 месяцах 2018 года оказал рост расходов на авиационное топливо, основной статьи операционных расходов авиакомпаний. Общие расходы на топливо увеличились на 29 549 млн руб. (+46,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 36,5% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на фоне значительного увеличения котировок нефти марки Brent (средняя цена барреля в долларах США за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Расходы на лизинг и техническое обслуживание воздушных судов и авиационных двигателей выросли вследствие увеличения парка авиакомпании "Аэрофлот" на 37 воздушных судов в течение последних 12 месяцев.

Увеличение расходов на персонал объясняется повышением зарплат и стимулирующих выплат летному составу, направленным на улучшение привлекательности условий труда, а также ростом численности летного состава, связанного с ростом бизнеса Компании.

Рост затрат также обусловлен увеличением расходов на аэронавигацию, аэропортовые сборы и наземное обслуживание на фоне роста объемов перевозок и увеличения тарифов на обслуживание в ряде аэропортов Российской Федерации.

Ряд оптимизационных мер, предпринятых менеджментом Компании на фоне давления внешних факторов, позволил сократить коммерческие расходы за 9 месяцев 2018 года на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенное сокращение было произведено во 2 и 3 кварталах 2018 года (в частности в 3 квартале коммерческие расходы снизились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).

Увеличение нетто-результата от прочей деятельности за 9 месяцев 2018 года составило 10 983 млн рублей (+49,9%) на фоне получения доходов от планового выбытия воздушных судов (3 095 млн руб.), дивидендов от дочерних обществ (1 967 млн руб.), в результате сокращения процентных расходов (за 9 месяцев 2017 года сумма процентных расходов составила 800 млн руб., в 2018 году процентные расходы отсутствовали) и прочего.

В результате влияния вышеуказанных факторов чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года составила 15 626 млн руб.

Несмотря на давление внешних факторов, в том числе существенное увеличение стоимости топлива, менеджменту Компании удалось сдержать рост расходов в ключевом с точки зрения рентабельности третьем квартале.

Чистая прибыль по итогам 3 квартала 2018 года составила 22 809 млн руб., что только на 7,4% ниже показателя за аналогичный период 2017 года. Это фактически означает более высокий показатель нормализованной прибыли Компании (за исключением внешних факторов) за 3 квартал 2018 года и сопоставимый нормализованный результат Компании по итогам девяти месяцев года.

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