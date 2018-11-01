Совет директоров Аэрофлота одобрил новую стратегию развития группы компании

МОСКВА, 1 ноя — ПАО "Аэрофлот". Совет директоров ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" принял новую Стратегию развития Группы "Аэрофлот" до 2023 года.

Новая стратегия с названием "100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота" принята в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее Стратегии развития Группы "Аэрофлот" до 2025 года. По итогам 2017 года, с объемом перевозок 50,1 млн пассажиров, Группа вошла в топ-5 европейских традиционных и топ-20 мировых авиационных холдингов по пассажиропотоку. Теперь перед ней поставлена задача перевезти 90-100 млн пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой юбилей.

Роль ключевого драйвера роста отведена низкобюджетной авиакомпании "Победа", которая сегодня предлагает беспрецедентно низкие тарифы и самые широкие возможности для перелетов россиянам с любым уровнем достатка. Предполагается, что к 2023 году лоукостер в составе Группы, который имеет гигантский потенциал на российском рынке, будет ежегодно перевозить 25-30 млн пассажиров. К достижению новых целей будут подключены все перевозчики Группы "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия", которая действует в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком на направлениях между европейским центром России и городами Дальнего Востока по "плоским" тарифам, которые у дочерней авиакомпании ниже, чем у Аэрофлота — головной компании Группы. Перед региональным перевозчиком "Аврора", который работает в Дальневосточном федеральном округе, поставлена цель двукратного роста операций.

Вторая цель Стратегии — нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 млн пассажиров в 2017 году до 10-15 млн в 2023 году. При этом учитываются бесспорные конкурентные преимущества Аэрофлота на транзите Европа — Азия, который представляет собой один из важнейших в мире рынков авиаперевозок. Ведущая российская авиакомпания выигрывает до 3 часов времени транзита по сравнению с конкурентами и имеет самые низкие затраты на этих трассах, а также занимает первое место по перевозкам на ряде направлений из крупных европейских центров в города Китая.

Третья задача — открыть к 2023 году региональные базы по всей России. Поставлена цель создать три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. Предполагается почти втрое увеличить региональные перевозки — с 7 млн пассажиров в 2017 году до 19 млн в 2023 году. Группа "Аэрофлот" внесет реальный вклад в выполнение поручения Президента Российской Федерации Правительству на период до 2024 года расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов.

Четвертая цель — кратно нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного производства в составе самолетного парка Группы "Аэрофлот". С учетом всех контрактов — как уже выполненных, так и недавно заключенных — до 2026 года планируется "поставить на крыло" 200 российских самолетов Superjet 100 и МС-21. Группа "Аэрофлот" совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией обеспечит эксплуатацию отечественных воздушных судов на уровне лучших зарубежных аналогов. Всего для достижения целевого пассажиропотока численность самолетного парка Группы должна составить примерно 520 машин.

Пятая цель — повысить уровень цифровизации авиакомпаний Группы "Аэрофлот" для максимизации эффективности их деятельности. В рейтинге американской консалтинговой компании Bain & Company Аэрофлот прочно удерживает четвертое место в мире по цифровизации среди традиционных авиакомпаний.

Он продолжит активное внедрение новейших цифровых технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Намеченные планы позволят Группе "Аэрофлот" выйти на качественно новый уровень операционной деятельности и добиться высоких финансовых результатов.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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