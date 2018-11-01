На "Мосфильме" пройдет новогоднее представление Киноелка "ЧудесаЙкинО"

МОСКВА, 1 ноя — Оргкомитет проекта "Киноелка на Мосфильме". С 21 декабря по 7 января, в рамках празднования 95-летия киностудии, на "Мосфильме" пройдет ежегодное новогоднее представление Киноелка "ЧудесаЙкинО".

Главная киностудия страны готовится встретить свой 95-й день рождения. Юбилейная дата грядет в январе, но праздновать столь значимое событие начнут уже в декабре, когда двери самого большого в Европе кинопавильона №1 распахнутся для юных москвичей и гостей столицы. Именно там, где обычно снимают кино и масштабные телепроекты, состоится премьера седьмого сезона новогоднего театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме".

Организаторы мероприятия утверждают, что в юбилейный год смогут удивить своих зрителей, объединив в одном музыкальном спектакле театр, кинематограф и оригинальный жанр. В центре сюжета постановки окажется сама российская Фабрика грез. Главными героями нового шоу будут волшебные елочные игрушки, обладающие уникальными талантами. По сюжету, они соберутся вместе и будут готовиться к встрече Нового года и дню рождения "Мосфильма", но в последний момент у них возникнут проблемы, справиться с которыми они смогут только с помощью зрителей. Спектакль будет насыщен спецэффектами: лазерная графика, тяжелый дым, пневмофейерверк, система электронного управления фонами и уникальная технология воспроизведения природных явлений.

Приготовления к празднику идут полным ходом — шьются костюмы, записывается оркестровая музыка, проходят репетиции. В кинопавильоне №1, где снимали "Весну", "Войну и мир", шоу "Ледниковый период" м многое другое на две недели построят настоящую территорию сказки, где расположится комфортный зрительный зал, Рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, инсталляцией декораций, почтой Деда Мороза, кинобуфетом, шоу Музея занимательных наук и насыщенной анимационной программой. Кроме того все помещение будет украшено более 200 000 светодиодов, от мерцания которых и без того волшебная атмосфера Мосфильма станет еще более манящей и загадочной.

Традиционно проект "Киноелка на Мосфильме" проводится при участии благотворительного фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!". Сама Оксана исполнит в спектакле кинороль доброй волшебницы. Звездную компанию Оксане Федоровой составят актер, Заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины" и актер Дмитрий Хрусталев. У артистов в представлении комедийные роли, исполняют которые они уже в октябре, поскольку видео-эпизоды спектакля снимаются осенью, для того, чтобы специалисты по компьютерной графике успели смонтировать их не менее эффектно, чем для настоящих блокбастеров.

Помимо самого спектакля, насыщенного кино-цитатами и интересными фактами истории российского кинематографа, зрители увидят выставку старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов и узнают много нового о мире кино.

Место встречи: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

Даты проведения: 21 декабря 2018 г. — 7 января 2019 г.

Официальный сайт: www.kinoelka.ru

Дополнительная информация:

— РИА "Новости" признали это семейное шоу лучшим среди новогодних представлений Москвы в сезоне 2017/2018.

— Над спектаклем трудятся лучшие представители мира российского кино и индустрии развлечений, в наградном списке которых два "Золотых орла", "Ника" — престижные премии в области кино, пять международных премий IDLA — за вклад в мировую лазерную анимацию и диплом "Лучший продюсер мероприятий для детей и юношества" от Союза Театральных Деятелей России. А в фильмографии —"Любовь и голуби", "Формула любви", "Конец прекрасной эпохи", "Ночной дозор" и т.д.

Аккредитация, подробная информация:



Елизавета Костина

elizkostina@gmail.com, +7 915 153 12 72

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