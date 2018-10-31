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Совет директоров Аэрофлота прошел в новом составе

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании АэрофлотСамолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 окт — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 31 октября 2018 года под председательством Михаила Полубояринова.

Совет провел заседание в новом составе, избранном на внеочередном общем собрании акционеров 23 октября 2018 года.

Рассмотрен вопрос о работе Совета директоров ПАО "Аэрофлот" и определен порядок ее организации.

Избран персональный состав и руководители трех комитетов Совета директоров — по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также по стратегии. Комитет по аудиту возглавил Сидоров Василий Васильевич (независимый член Совета директоров), комитет по кадрам и вознаграждениям — Каменской Игорь Александрович (независимый член Совета директоров), комитет по стратегии — Пахомов Роман Викторович.

В повестку дня были включены также следующие вопросы:

О прогнозе производственных показателей Группы "Аэрофлот" на 2019 год.

С учетом макроэкономических показателей, которые демонстрируют крупнейшие экономики мира и Россия, Группа "Аэрофлот" планирует дальнейшее динамичное развитие. Запланирован рост основных производственных показателей, в частности, пассажиропотока Группы, в 2019 году по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года.

О работе с акционерами и инвестиционным сообществом.

Котировки акций ПАО "Аэрофлот" с начала года снизились на 23%, что сравнимо с динамикой компаний развивающихся рынков. Акции авиакомпаний по всему миру находятся под давлением в связи с ростом стоимости топлива. Этот же фактор действует в отношении акций Аэрофлота и усугубляется геополитической обстановкой. Вместе с тем, положительное влияние на котировки Аэрофлота оказали финансовые результаты по МСФО как первого, так и второго квартала 2018 года. В течение года компания продолжила работу по улучшению практики раскрытия информации, в частности, впервые были раскрыты результаты первого квартала по МСФО, что позволит акционерам и инвесторам анализировать динамику показателей компании на квартальной основе.

О системе мотивации в ПАО "Аэрофлот".

Утверждены перечень, веса и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот"/генерального директора ПАО "Аэрофлот" на 2018 год. Целевые значения КПЭ обновлены в соответствии со скорректированным бюджетом Группы "Аэрофлот" на 2018 год. Также утверждены изменения и дополнения в Положение о Долгосрочной программе мотивации ПАО "Аэрофлот".

О спонсорской деятельности.

Утвержден Фонд спонсорской поддержки на 2019 год как по действующим договорам, так и по предлагаемым к дальнейшему сотрудничеству проектам. Одобрено спонсорство Профессионального футбольного клуба ЦСКА и Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА на сезон 2019/2020 гг., а также Российского футбольного союза на сезон 2018/2020 гг. Спонсорские проекты укрепляют имидж Аэрофлота как премиальной авиакомпании, уделяющей особое внимание вопросам социальной ответственности, подчеркивают приверженность поддержке спорта и здорового образа жизни.

О благотворительной деятельности.

Рассмотрен отчет об использовании Фонда благотворительности в 2018 году (по состоянию на 09.10.2018). Признано, что расходование средств полностью соответствует действующему "Положению о порядке формирования и использования фонда благотворительности".

О реализации программы инновационного развития Группы "Аэрофлот".

В соответствии с Директивой Правительства РФ проведено сопоставление уровня технологического развития Аэрофлота и текущих значений ключевых показателей эффективности с уровнем развития и показателями ведущих зарубежных компаний-аналогов. Согласно итогам бенчмаркинга, ПАО "Аэрофлот" по сравнению с компаниями-аналогами в значительном большинстве случаев демонстрирует лучшие или сопоставимые показатели по уровню технологического (инновационного) развития. Правлению ПАО "Аэрофлот" поручено актуализировать Программу инновационного развития Группы "Аэрофлот" в соответствии с результатами проведенного исследования.

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