"Аэрофлот" переходит на зимнее расписание полетов

МОСКВА, 26 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.

Главной особенностью наступающего сезона станет открытие полетов по 14 новым направлениям как на собственном парке воздушных судов Аэрофлота, так и в партнерстве с дочерней авиакомпанией "Россия". В рейтинге британского аналитического ресурса anna.aero Аэрофлот занял первое место по количеству новых пунктов в сезоне "Зима 2018/2019".

В наступающем сезоне Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах. Среди них 54 направления на территории России (53 — из Москвы, 1 — из Сочи), 18 городов в 7 странах СНГ и 80 маршрутов дальнего зарубежья (в том числе 56 — в Европу, 14 — в Азию, 5 — в Америку, 4 — на Ближний и Средний Восток, 1 — в Африку).

Большая часть новинок расписания приходится на города России. Аэрофлот открывает целую сеть маршрутов из Москвы в города Северного Кавказа — Владикавказ (7 рейсов в неделю), Грозный (7 рейсов в неделю), Махачкалу (21 рейс в неделю), Назрань (Магас) (7 рейсов в неделю), Нальчик (7 рейсов в неделю). Также в списке новых пунктов значатся Ижевск и Ульяновск — на этих направлениях запланировано по 14 рейсов в неделю.

В наступающем сезоне Аэрофлот расширит свое присутствие на рынке СНГ. Компания открывает полеты из Москвы в Бухару (2 рейса в неделю) и Ош (7 рейсов в неделю).

Также этой зимой на карте маршрутов Аэрофлота появятся три европейских города: Гётеборг (7 рейсов в неделю), Дублин (7 рейсов в неделю) и Любляна (7 рейсов в неделю).

Среди новых направлений самым протяженным станет маршрут из Москвы в крупнейший город индонезийского острова Бали — Денпасар. Полеты будут осуществляться с частотой 3 рейса в неделю совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".

К списку пунктов Южной Азии добавится крупнейший мегаполис Шри-Ланки — Коломбо. На этой авиалинии Аэрофлот будет выполнять 5 рейсов в неделю, в том числе — совместно с дочерней авиакомпанией "Россия".

В наступающем зимнем сезоне Аэрофлот значительно увеличит частоту полетов на действующих маршрутах по сравнению с летним расписанием 2018 года.

Возрастет число рейсов в города России: Архангельск (с 21 до 28 в неделю), Белгород (с 14 до 21 в неделю), Волгоград (с 35 до 42 в неделю), Екатеринбург (с 63 до 70 в неделю), Казань (с 49 до 54 в неделю), Кемерово (с 7 до 14 в неделю), Нижневартовск (с 14 до 21 в неделю), Санкт-Петербург (со 140 до 154 в неделю), Саратов (с 21 до 28 в неделю), Сургут (с 14 до 21 в неделю), Уфу (с 42 до 56 в неделю) и Челябинск (с 35 до 42 в неделю).

Также увеличится количество рейсов Аэрофлота в города Европы: Белград (с 14 до 21 в неделю), Брюссель (с 14 до 21 в неделю), Лион (с 7 до 14 в неделю), Софию (с 7 до 14 в неделю), Стамбул (с 28 до 35 в неделю), Тенерифе (с 5 до 7 в неделю), Штутгарт (с 7 до 14 в неделю).

На направлениях Ближнего Востока и Азии частота рейсов возрастет для следующих пунктов: Дубай (с 14 до 28 в неделю, в том числе 7 рейсов в неделю в новый аэропорт Дубая — Аль-Мактум), Бангкок (с 7 до 21 в неделю, в том числе — совместно с дочерней авиакомпанией "Россия"), Мале (с 3 до 7 рейсов в неделю), Пхукет (с 7 до 10 в неделю), Хошимин (с 2 до 3 в неделю).

Кроме того, этой зимой Аэрофлот будет чаще летать на один из любимых курортов Америки — в город Майами. Число рейсов на данном маршруте увеличится с 4 до 5 в неделю.

Географию полетов Аэрофлота дополняет сеть маршрутов дочерних авиакомпаний:

· "Россия" в зимнем расписании будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону по 50 направлениям;

· региональный перевозчик "Аврора" обеспечит перевозки из городов Дальнего Востока по 17 авиалиниям.

Лоукостер "Победа" реализует собственную уникальную программу полетов по 79 направлениям — как между регионами России, так и за рубеж.

В зимнем сезоне 2018-2019 Группа "Аэрофлот" будет выполнять рейсы по 298 маршрутам (252 из них не повторяются) в 57 странах.

Маршрутную сеть Группы дополнят 185 направлений, по которым рейсы будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров "код-шеринга". Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети Аэрофлота появятся еще 19 государств: Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Исландия, Кения, Лаос, Люксембург, Камбоджа, Мальта, Македония, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия и Тунис.

Итого с учетом партнерских отношений в зимнем расписании 2018-2019 Группа "Аэрофлот" будет выполнять полеты по 483 маршрутам (437 не повторяются) в 76 странах.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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