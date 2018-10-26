"Московский Бродвей" и НОВАТ представят в мае 2019 года новый мюзикл CHESS

МОСКВА, 26 окт — Театральная компания "Московский Бродвей". В мае 2019 года состоится российская премьера легендарного мюзикла CHESS (ШАХМАТЫ). Совместную постановку осуществляют театральная компания "Московский Бродвей" и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ).

16 мая состоится премьера мюзикла CHESS в НОВАТе, затем он будет перенесен на главную мюзикловую сцену Москвы — театр МДМ, флагманский театр "Московского Бродвея", где начнется его ежедневный прокат. Это первый в истории опыт совместной постановки российского государственного академического оперного театра и российской коммерческой театральной компании по бродвейской модели, предполагающей постановку и премьеру мюзикла вне театральной столицы.

CHESS был создан в 1984 году тремя выдающимися авторами — сэром Тимом Райсом драматургом, обладателем премий "Оскар", "Тони", "Эмми" и "Грэмми", подарившем миру мюзиклы "Иисус Христос Суперзвезда", "Эвита" и "Король Лев", и композиторами Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом, авторами песен и участниками знаменитой группы ABBA, создателями мюзикла MAMMA MIA!. CHESS повествует о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между двумя супердержавами — СССР и США.

"Я неподдельно рад тому, что мюзикл CHESS, наконец, будет исполнен на русском языке в России, — приветствует первую российскую постановку драматург, автор либретто сэр Тим Райс. — С тех пор, как мы его написали тогда в 1984, мир сильно изменился. И если наш спектакль актуален сейчас 35 лет спустя, то это только потому, что человеческая природа неизменна, какой бы ни была политическая ситуация".

От компании "Московский Бродвей" за совместный проект с НОВАТом отвечает известный театральный продюсер, член Бродвейской лиги Дмитрий Богачев ("Призрак Оперы", MAMMA MIA! CHICAGO, "Бал вампиров", "Привидение" и другие российские постановки бродвейских мюзиклов, а также мюзикл ANASTASIA на Бродвее). "Музыка CHESS считается непревзойденным шедевром в истории мировой мюзикловой сцены, а полный драматизма сюжет снова удивительно актуален, — отмечает продюсер Дмитрий Богачев. — Уникальность первой российской постановки в том, что над ней работает международная творческая команда, члены которой символически представляют два лагеря, еще недавно находившихся по разные стороны "железного занавеса"".

Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман: "Впервые на нашей сцене мы ставим настоящий бродвейский мюзикл. В новосибирском театре уже был успешный опыт работы в этом жанре, но постановка, отвечающая "золотому бродвейскому стандарту", — вызов для академического театра. Мы уверены, что наши творческие, технические возможности и совместная работа международной команды позволят поставить CHESS в традициях и на уровне лучших бродвейских спектаклей".

Над оригинальной российской постановкой мюзикла CHESS работают: режиссер Линдси Поснер, музыкальный руководитель и дирижер Джон Ригби, художники-постановщики Глеб Фильштинский (режиссёр мультимедиа, сценография), Вячеслав Окунев (сценография и костюмы), хореограф Ирина Кашуба, художник по свету Александр Сиваев.

Возрастной ценз: 12+

В ноябре 2018 года в Москве состоится всероссийский кастинг артистов в труппу мюзикла "CHESS". Подробная информация на сайте http://moscow-broadway.ru/casting

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