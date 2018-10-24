МОСКВА, 24 окт — Пресс-служба Группы ПСН. Группа ПСН досрочно погасила кредит на строительство ЖК "Гринада" (Застройщик ООО СЗ "Феодосийская", проектная декларация размещена на сайте www.jk-grinada.ru). Кредит был выдан застройщику в АО Банк АВБ (Автовазбанк) на финансирование проекта "Гринада". На текущий момент кредит полностью погашен. Высокий темп продаж позволяет продолжить финансирование строительства из собственных средств девелопера без привлечения банковских кредитов.

Напомним, строительство корпусов первой очереди завершено. Внутридомовые и внешние инженерные сети построены полностью, получены акты технологического присоединения.

Жилой квартал "Гринада" входит в тройку лидеров по объемам и темпам продаж в комфорт-классе: на текущий момент продано более 90% процентов квартир. Проект расположен в Северном Бутове, в шаговой доступности от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", Бутовского лесопарка и ботанического сада ВИЛАР. Девелопер проекта — Группа ПСН.

Справка о Группе ПСН:

Группа ПСН более 17 лет работает на рынке недвижимости и является одной из самых крупных частных компаний в России. В 2018 году Группа ПСН вошла в ТОП-3 девелоперов по объемам продаж. В 2017 году компания стала Девелопером года по версии Urban Awards. Всего в портфеле девелоперских проектов компании — около 2 млн кв.м. жилой и коммерческой недвижимости, в том числе 5 проектов жилой недвижимости.

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