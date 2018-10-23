В "Аэрофлоте" рассказали о внеочередном общем собрании акционеров

МОСКВА, 23 окт — ПАО "Аэрофлот". Сегодня состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее — "Общество").
Приняты решения о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества, а также об избрании членов Совета директоров Общества.
Акционерами был рассмотрен список из 13 кандидатов в Совет директоров Общества, из которых 11 избраны членами Совета:
— Воеводин Михаил Викторович — генеральный директор публичного акционерного общества "Корпорация ВСМПО-АВИСМА";
— Дитрих Евгений Иванович — министр транспорта Российской Федерации;
— Каменской Игорь Александрович — управляющий директор общества с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер";
— Пахомов Роман Викторович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-сервис";
— Песков Дмитрий Николаевич — специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития;
— Полубояринов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя — член правления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
— Савельев Виталий Геннадьевич — генеральный директор публичного акционерного общества "Аэрофлот — российские авиалинии";
— Сидоров Василий Васильевич — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов";
— Слюсарь Юрий Борисович — президент публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация";
— Соколов Михаил Юрьевич — генеральный директор публичного акционерного общества "Группа ЛСР";
— Чемезов Сергей Викторович — генеральный директор государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".
Председатель Совета директоров ПАО "Аэрофлот" будет избран на ближайшем очередном заседании Совета директоров Общества, которое назначено на 31 октября 2018 года.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Департамент общественных связей
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