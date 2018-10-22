"Аэрофлот" получил гран-при IPRA GOLDEN WORLD AWARDS

МОСКВА, 22 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот впервые в истории российского бизнеса завоевал гран-при, а также одержал победу сразу в трех номинациях главной международной премии в области связей с общественностью IPRA GOLDEN WORLD AWARDS. Аэрофлот дебютировал на престижной премии с коммуникационным проектом для глобального рынка. Церемония награждения лучших из лучших прошла в Барселоне — одной из столиц мирового туризма.

PR-проект "Аэрофлот. Собаки Сулимова" для англоязычного сегмента Facebook был признан лучшим в номинациях "Путешествия и туризм", "Цифровые коммуникации", "Вовлеченность сообщества". Проект отмечен за новаторство и эффективность коммуникаций.

Крупнейшая глобальная премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, ставя во главу угла сложность, креатив и уникальность.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

Департамент общественных связей

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