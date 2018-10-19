Чемпионат мира по историческому средневековому бою пройдет в Москве

Чемпионат мира по историческому средневековому бою

Чемпионат мира по историческому средневековому бою

МОСКВА, 19 окт — WMFC Corp. В Москве 3 и 4 ноября (Tesla Place, Шоссе Энтузиастов, 5с2) состоится крупнейший в мире фестиваль, объединяющий спорт и историю, — XIII международный чемпионат по историческому средневековому бою "Кубок Динамо 2018".

Под одной крышей соберутся лучшие спортсмены более чем из 15 стран мира, чтобы испытать свою силу и отвагу в единоборствах и силовых видах спорта.

Что такое исторический средневековый бой? Это полноконтактные сражения на стальном незаточенном оружии с использованием вооружения и доспехов, характерных для средневековья. Все бои отличаются зрелищностью, жёсткостью, риском и высоким профессионализмом спортсменов. Бойцы выходят на ристалище в аутентичных средневековых доспехах и наносят рубящие удары стальными мечами и топорами. Зрелище, которое никого не оставит равнодушным! Исторический средневековый бой проводится в номинациях "1 на 1", "5 на 5" и "12 на 12" участников.

В одиночных и командных номинациях исторического средневекового боя встретятся воины со всего света. Заявленные страны-участники: Эстония, Великобритания, США, Аргентина, Канада, Китай, Новая Зеландия, Чехия, Израиль, Беларусь, Франция, Испания, Германия, Швейцария, Казахстан, Польша, Финляндия, и, конечно же, Россия — неоспоримый мировой чемпион в исторических средневековых боях!

© Фото : WMFC Corp Чемпионат мира по историческому средневековому бою © Фото : WMFC Corp Чемпионат мира по историческому средневековому бою

Кроме того, зрителей ожидают:

— Выступление по силовому экстриму, воркауту и кроссфиту. Рекорды силы и выносливости от самых упорных спортсменов.

— Турнир спортивного мечевого боя. Спортивное состязание для детей с использованием мягкой полимерной экипировки и безопасного снаряжения.

— Уникальная ярмарка средневековых товаров. Оригинальные ремесла, hand made* и угощения для детей и взрослых.

— Удивительная шоу-программа и концерт средневековой музыки обеспечат полное погружение в незабываемую атмосферу исторического праздника.

Возрастная категория: 0+

Организаторы турнира: Лига профессиональных исторических средневековых боев WMFC и МОО СРВИР Доблесть Веков. Мероприятие проводится при поддержке спортивного общества "Динамо".

*хенд мейд

Дата и время: 3 и 4 ноября, с 10:00 до 22:00 часов.

Адрес: Москва, Tesla Place, Шоссе Энтузиастов, 5с2.

Продажа билетов:

https://www.concert.ru/Event?ActionID=83060

Телефоны для связи:

По вопросам сотрудничества — 8-915-023-19-44, Киселюс Андрей

Для представителей СМИ — 8-950-962-41-07, Сверчкова Юлия

Для аккредитации СМИ необходимо заполнить следующую форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXwTWNF6LtIZ5QX71vT7uiR7Ntmyp0f3AUnFavUwEH97lPAw/viewform

Заявки на аккредитацию принимаются до 1 ноября 2018 года.

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