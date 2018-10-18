"Аэрофлот" будет добиваться привлечения к ответственности авиадебошира

МОСКВА, 18 окт — ПАО "Аэрофлот". На рейсе Аэрофлота SU 1131, следовавшего из Сочи в Москву, 16 октября 2018 года произошёл инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.

Пассажир класса бизнес, находясь на борту с заметными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте: угрожал кабинному экипажу, представляясь полковником ФСБ, кричал, всячески создавал дискомфорт для других пассажиров рейса. На устные и письменные предупреждения не реагировал, официальное письменное предупреждение, вынесенное командиром воздушного судна, разорвал и бросил в лицо бортпроводнику.

В связи с создавшейся угрозой безопасности полета, командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Краснодара, где авиадебошир был передан сотрудникам полиции.

"На рейсах Аэрофлота будут жестко пресекаться любые попытки оскорбления и физического воздействия на экипаж и пассажиров. За подобные действия дебоширы должны отвечать по всей строгости закона, вплоть до уголовной ответственности и внесения в "черный список". Авиакомпания также потребует полного возмещения своих убытков, в том числе ущерба, который мог быть причинен другим пассажирам", — заявил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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