"Аэрофлот": Минтранс может выделить допсредства на субсидируемые рейсы

МОСКВА, 17 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот совместно с Минтрансом РФ прорабатывает вопрос о выделении дополнительных средств на перевозки по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, Крым и Калининград.

Ожидается, что до конца 2018 года со стороны Минтранса будет дополнительно выделено 300 млн рублей. Продажи планируется открыть в ближайшее время.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в пункты Дальнего Востока, Крыма и Калининград в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида. Период окончания перевозок в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ 215 определён датой 1 декабря.

Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания Аэрофлот продолжает продажу авиабилетов в рамках собственной программы "плоских тарифов". Билет по фиксированному — "плоскому" тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа "плоских тарифов" действует и на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и пунктами Дальнего Востока. Так, стоимость билета на рейсы Аэрофлота в Калининград составляет 9350 руб. или 5610 руб. в одну сторону. Во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и обратно составляет 25000 руб. или 15000 руб. в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании "Россия" в города Дальнего Востока и обратно составляет 22000 руб. или 13200 руб. в одну сторону.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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