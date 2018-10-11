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Москва представит в "Сколково" свои возможности в сфере новой экономики

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИнновационный центр Сколково. Архивное фотоИнновационный центр Сколково. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 окт — Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. С 15 по 17 октября в технопарке "Сколково" пройдет VII Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации-2018". Ожидается, что мероприятие соберет свыше 15 тысяч участников и гостей более чем из 90 стран. Правительство Москвы выступит его соорганизатором уже седьмой год подряд, отметила заммэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

Тема 2018 года — "Источники цифрового прорыва". В этом году планируется участие рекордного для форума количества российских и зарубежных экспертов в разных сферах: образования, науки, медицины, высоких технологий.

По словам Натальи Сергуниной, форум "Открытые инновации" — одна из ведущих площадок для обмена опытом и презентации собственных возможностей. Это касается как высокотехнологичных компаний, исследовательских организаций и стартапов, так и прогрессивных мегаполисов.

"Мы продолжаем совершенствовать созданную в Москве экосистему для бизнеса, развивать наш потенциал в сфере новой экономики — с акцентом на прорывные наукоемкие решения. Активно идет работа над созданием мегаструктуры — единого городского инновационного кластера, куда в перспективе войдет вся-вся инновационная инфраструктура столицы: особая экономическая зона, и технопарки. В него же будут интегрированы высокотехнологичные предприятия и научно-исследовательские институты. Глобальная цель — укрепить их кооперацию, выстроить внутренние связи и логистические цепочки для сокращения издержек и повышения конкурентоспособности на мировых рынках", — сказала Наталья Сергунина.

Правительство Москвы представит на форуме стенд, главной идеей которого стал слоган "Москва генерирует и развивает инновации". Стенд будет разделен на четыре тематические зоны. Зона интерактивной инсталляции и VR-зона расскажут посетителям об инновационном развитии и новых высокотехнологичных решениях столицы, презентационная площадка представит концепцию развития инновационного кластера Москвы, а Digital-пространство "Управляй Москвой" даст возможность гостям воспользоваться действующими услугами и сервисами Правительства Москвы в режиме реального времени. Стенд также расскажет посетителям об инновациях в образовании, инфраструктуре и городском хозяйстве.

"На коллективном стенде будут представлены инновации, которые Правительство Москвы активно внедряет в профнавигационную деятельность. Это известные проекты столицы, такие как "Лига будущего", Центры молодежного инновационного творчества и Техноград. А также решения по поддержке экспорта и малого бизнеса Москвы: Цифровое деловое пространство для бизнеса, экспортный каталог, навигатор по инновационной столице iMoscow и многое другое. Кроме того, при поддержке Правительства Москвы 27 компаний, представляющих технологические решения, примут участие в проекте IMarket. Среди них — высокотехнологичные предприятия и резиденты московских технопарков", — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы — организатор нескольких деловых площадок мероприятия: в секции "Жизнь в учении" 15 октября Департамент организует круглый стол "Школы будущего. Новые форматы образования с прицелом на цифровое будущее", а 17 октября проведет панельную дискуссию "Город как платформа объединения научных и производственных компаний".

Одним из новшеств "Открытых инноваций" станет проект "Открытая Москва". В течение трех дней на стенде Правительства Москвы у участников форума будет возможность пообщаться с представителями органов власти города — министрами, руководителями департаментов и подведомственных учреждений — и задать им любые вопросы.

В рамках деловой программы руководитель Департамента Алексей Фурсин примет участие секции "Новые векторы знаний. Образовательный прорыв в глобальном технологическом укладе", а также в секции "Город как платформа объединения научных и производственных компаний".

Вы можете получить дополнительную информацию в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по адресу: pressdnpp@mos.ru

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