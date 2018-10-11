Бизнес-конференцию "День Бренда 2018" посетили более 1200 специалистов

МОСКВА, 11 окт — Оргкомитет конференции "День Бренда". Третьего октября в московском комплексе "Ш.Е.Л.К" прошла профессиональная бизнес-конференция "День Бренда 2018: Время, вперед!", которую посетили более 1200 специалистов сферы маркетинга, медиа и рекламы

"День Бренда 2018" — ежегодная конференция, посвященная актуальным и инновационным вопросам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Организатор мероприятия — Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд". В этом году сразу несколько лидеров рекламной отрасли выступили в качестве соорганизаторов и идеологов конференции: исследовательская компания Mediascope, единая отечественная платформа продажи и размещения телерекламы "Национальный рекламный альянс" и независимое отраслевое издание AdIndex.

В мероприятии приняли участие первые лица компаний-производителей, топ-менеджеры рекламных агентств России и международных коммуникационных холдингов, депутаты Государственной Думы, эксперты в области высоких технологий и масс-медиа. Одним из центральных событий "Дня Бренда 2018" стала конференция Mediascope — ежегодное профессиональное бизнес-событие для партнеров и клиентов компании, посвященное актуальным темам в сфере медиаизмерений.

Среди спикеров "Дня Бренда": Давид Якобашвили, председатель совета директоров ассоциации "Русбренд"; Сергей Васильев, генеральный директор НРА; Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope; Джей-Ви Раман, президент группы компаний "Unilever" в России, Украине и Беларуси; Чарли Каппетти, генеральный директор Danone Russia и вице-президент подразделения "Свежие молочные и растительные продукты" Danone; Николай Молибог, генеральный директор РБК; Алексей Ходячих, корпоративный директор по маркетинговым коммуникациям Nestle в регионе Россия и Евразия; Владислав Крейнин, вице-президент и директор по маркетингу "Сбербанка", и представители других крупнейших компаний России.

Участники конференции обсудили глобальные процессы, влияющие на рекламную отрасль, стратегию развития телерекламы, актуальные темы в сфере медиаизмерений, риски и последствия зарегулированности российской медиаиндустрии, последние решения и кейсы в области коммуникаций.

Все материалы с конференции "День Бренда 2018" — презентации, фото, обзоры — можно найти в спецпроекте на портале AdIndex (https://adindex.ru/specprojects/bd-2018/index.phtml) и на официальном сайте brandday.ru (http://www.brandday.ru/bd2018/).

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