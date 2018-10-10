"Аэрофлот" получил премию за проект в сфере корпоративного налогообложения

МОСКВА, 10 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот получил Премию в сфере корпоративного налогообложения в номинации "Налоговый проект года". Торжественная церемония награждения состоялась 10 октября 2018 года на очередном заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Экспертный совет Премии присудил Аэрофлоту победу за разработку цифровой платформы "Витрина данных". Авиакомпания реализовала этот проект для участия в налоговом мониторинге — новой форме контроля для крупнейших налогоплательщиков. "Витрина данных" была разработана и реализована с учетом всех рекомендаций Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России). На базе современных цифровых решений Аэрофлот создал виртуальное "рабочее место" для взаимодействия с налоговыми органами. Специалисты ФНС России получили онлайн-доступ к детальным расшифровкам налоговой и бухгалтерской отчетности компании. Теперь ведомство имеет возможность осуществлять дистанционный контроль за деятельностью перевозчика.

Проект "Витрина данных ПАО "Аэрофлот" для целей налогового мониторинга" позволил авиакомпании оптимизировать трудозатраты и сократить издержки. Эксплуатация новой цифровой платформы началась 1 января 2018 года, и уже за первые шесть месяцев ее работы Аэрофлот на 7% сократил затраты на налоговое администрирование. В первом полугодии 2018 года число запросов налоговых органов снизилось на 40%, количество предоставляемых бумажных документов уменьшилось более чем в пять раз.

Реализация проекта также принесла Аэрофлоту репутационную выгоду. Участие в налоговом мониторинге подтверждает: компания является ответственным налогоплательщиком, который придерживается принципов открытости и прозрачности.

Аэрофлот первым из предприятий российской транспортной отрасли стал участником налогового мониторинга. Проект соответствует стратегическому курсу компании на внедрение современных технологий во всех сферах деятельности. В рейтинге Bain & Company Аэрофлот второй год подряд занимает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний мира.

Премия в сфере корпоративного налогообложения учреждена РСПП совместно с компанией PwC в 2016 году. Эта награда вручается с целью признания профессиональных успехов налоговых лидеров, выявления и распространения лучших методов организации налоговых команд и объединения профессионального сообщества налоговых экспертов. Решение о присуждении Премии принимает Экспертный совет, состоящий из представителей деловых кругов, академического сообщества и средств массовой информации. В этом году на участие в конкурсе было прислано более 100 заявок от компаний, представляющих 14 различных отраслей экономики.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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