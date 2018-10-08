Конференция "МатеМáркетинг" пройдет в Москве в ноябре

МОСКВА, 8 окт — Оргкомитет конференции "Матемаркетинг". Конференция МатеМáркетинг-2018 пройдет в event-холле "Инфопространство" и соберет около 600 онлайн-маркетологов, маркетинговых аналитиков, стратегов и представителей других digital-профессий. Организатор конференции — Алексей Никушин — автор telegram-канала "Интернет-аналитика" и основатель большого профессионального сообщества digital- аналитиков и маркетологов.

МатеМáркетинг — международная практическая конференция с приглашенными спикерами из США, Канады, Европы, Украины и других стран. В работе конференции примут участие представители крупных российских и зарубежных компаний: Exponea, Yandex, Google, Amazon, Rambler Group, Grid Dynamics, Rick.ai, AIC, Completo, Ostrovok.ru, OutOfCloud и др. Ключевая особенность конференции — практическая направленность и работа с реальными задачами. Спикерами конференции выступят практики-специалисты, которые научат слушателей правильно пользоваться аналитическими и маркетинговыми инструментами, а также привить верные методы и подходы.

Аудитория конференции — опытные специалисты, обладающие навыками аналитической работы, знаниями аналитических инструментов (систем web-аналитики: Яндекс.Метрика, Google Analytics, Roistat, Adobe Analytics; языков программирования Java Script, SQL, Python, R; маркетинговых инструментов — Google Tag Manager, Google Optimize, Similar Web и др.; BI-системами: Tableau, Power BI, Google Data Studio, Big Query).

Программа конференции предназначена для опытных специалистов, которые в своих компаниях работают со стеком маркетинговых технологий для обеспечения результатов на высококонкурентных рынках. Эксперты и спикеры конференции выбраны на основе их реальных профессиональных заслуг и решенных ими задач. Все участники конференции будут вовлечены в динамичное интеллектуальное сообщество, которое поможет ускорить карьеру и даст возможность стать сильным и уверенным профессионалом.

В работе конференции выделены 9 лекционных секций и 2 потока мастер-классов. Несмотря на то, что программа еще на стадии формирования, мы определили ключевые темы конференции: Маркетинговая аналитика; Алгоритмический маркетинг; Оптимизация трудоемких маркетинговых задач; Предиктивная аналитика; Роль BI-систем и DWH в маркетинге; Data-информирование маркетинговых стратегий и новых бизнес-моделей.

Программа объединена в четыре трека: для руководителей, аналитиков среднего и высокого уровней, а также специальный e-commerce трек. На конференции в течение всего дня будут проходить 2 потока воркшопов, а всем тем, кто не смог прийти (но зарегистрировался на сайте) будут доступны 2 онлайн-потока: практические вебинары от специалистов сервисных компаний и агентств, а также отраслевая аналитика.

Небольшая часть тем, которые будут раскрыты на конференции: Сбор данных, которых нет в системах аналитики; Проблемы внедрения AI/ML в маркетинговых операциях; Автоматический выбор стратегий на основе данных martech-систем; Построение компонент для таргетирования и формирования сложных сигналов о поведении клиентов; Особенности расчёта LTV (CLV) для разных моделей бизнеса: тонкости и различия разных методов; Настройка сквозной аналитики с call-трекингом и CRM и анализ косвенных причин покупки; Сколько стоит маркетинговая аналитика; Возможные архитектуры data warehouse: плюсы и минусы и разбор сопутствующих проблем; Подходы к анализу и визуализации маркетинговых данных; Подбор и анализ необходимых описательных статистик для данных; Создание динамических моделей атрибуции с помощью ML-библиотек; Использование редиректов, трекинговых пикселей и настройка параметров трекинга сессий; Анализ тонкостей применения прогнозных методов на базе машинного обучения для оценки эффекта воздействия промо-акций на потребителя; A/B-тестирование при невозможности деления покупательской аудитории на группы (радио, ТВ); Обзор рынка BI/DWH/ETL (Open Source/Vendor); Озеро данных и его роль (Data Lake); Адаптация пользователей к BI-решениям и Self-Service BI; Как маркетологу избавиться от рутины и наконец-то заняться маркетингом и др.

Участники конференции смогут услышать доклады и пообщаться с такими специалистами, как Илья Красинский, Виктор Крылов, Александра Кулачикова, Виталий Черемисинов, Илья Кацов, Дмитрий Аношин, Василий Сабиров, Валерий Бабушкин, Евгений Шнейдерман, Андрей Осипов, Александр Швец, Алена Артемьева и многими другими.

Алексей Никушин, организатор конференции: MateMarketing — это не просто подход, основанный на использовании аналитического видения в маркетинге. MateMarketing — это культура развития бизнеса, при которой анализ данных является частью процесса и позволяет точно оценивать все действия, отказываться от нерезультативных и масштабировать те, которые работают хорошо, идентифицировать ваших клиентов и повышать актуальность ваших предложений. Конференция призвана решить такие проблемы, как отсутствие единой базы знаний для digital-специалистов разного уровня, показать направления развития как руководителям, так и аналитикам на реальных кейсах из разных сфер бизнеса, а также дать возможность освоить новые навыки и научить правильно использовать доступные маркетинговые технологии.

Базой для МатеМáркетинга является профессиональное сообщество digital-маркетологов и аналитиков, образованное через telegram-канал "Интернет-аналитика". За два года существования сообщества были проведены как отраслевые встречи (в штаб-квартире Google Russia и #tceh), с фокусом на тренды различных областей интернет-бизнеса, так и практические интенсивы, на которых слушатели в реальном времени выполняли задания и обучались новым навыкам. Ознакомиться с практическими докладами прошедших встреч можно на youtube-канале МатеМáркетинга.

Всех участников конференции ждет невероятно напряженный день, состоящий из лекций, воркшопов и нетворкинга. Это уникальный шанс встретиться со своими коллегами и пообщаться с ведущими поставщиками аналитических решений и маркетинговых технологий.

Зарегистрироваться и купить билеты можно на сайте мероприятия.

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