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В Москве стартует юбилейная "Золотая осень"

© Фото : оргкомитет выставки «"Золотая осень"В Москве стартует юбилейная Золотая осеньВ Москве стартует юбилейная Золотая осень
© Фото : оргкомитет выставки «"Золотая осень"

МОСКВА, 8 окт — Оргкомитет выставки "Золотая осень". Двадцатая российская агропромышленная выставка "Золотая осень" начнет свою работу на ВДНХ 10 октября 2018 года. В этот юбилейный для главного события отрасли год оно пройдет под девизом "Возможности вне границ". Тем самым его организаторы — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации — продолжают выбранный ранее курс на демонстрацию экспортного потенциала отечественного АПК.

В течение четырех дней, с 10 по 13 октября, ВДНХ станет главным местом притяжения профессионалов агропромышленной сферы со всей России и из-за рубежа. За 20 лет своего существования "Золотая осень" заслужила авторитет главного сельскохозяйственного форума страны, который объединяет в себе выставку достижений отечественных сельхозтоваропроизводителей, деловую площадку для обсуждения актуальных проблем и выстраивания эффективных деловых коммуникаций, а также яркий праздник для горожан и гостей столицы.

Разделы выставки охватывают все отрасли АПК России. В современном 75-м павильоне ВДНХ разместится основная часть экспозиции: в зале А — раздел "Регионы России. Зарубежные страны", в залах В и С — разделы "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Средства производства для растениеводства. Семеноводство", а также в зале В — "Оборудование для животноводства.

Ветеринария. Корма". В соседнем 69-м павильоне расположится раздел "Животноводство и племенное дело". На улице перед ним будут представлены образцы крупногабаритной сельскохозяйственной техники. На открытой площадке, перед залом В павильона 75, пройдет "Фестиваль национальных культур".

Всего в юбилейной "Золотой осени" свое участие в том или ином формате запланировали представители свыше 60 регионов России и 15 зарубежных стран. К тому же, в рамках перекрестного Года Японии в России и России в Японии эта страна, по приглашению Минсельхоза РФ, станет официальным партнером выставки. На своем национальном стенде Япония представит технологии и продукцию известных компаний, а в ходе деловой программы проведет семинар, на котором будут обсуждены вопросы сотрудничества между нашими государствами в области сельского хозяйства.

Второй год подряд важная роль в программе "Золотой осени" принадлежит Российскому экспортному центру (РЭЦ). Он представит коллективную экспозицию. В нее войдут компании, реализация экспортного потенциала которых будет способствовать укреплению позиций России на внешних рынках в ближайшей перспективе. Всего под эгидой РЭЦ свою продукцию презентуют 27 отечественных предприятий из разных областей АПК. Кроме того, в ходе выставки будет работать специальная консультационная зона, где представители всех компаний-участниц смогут получить необходимую экспертную помощь в вопросах экспортной деятельности. В первом полугодии 2018 года экспорт продовольствия составил 10,3 млрд долларов. Поставки выросли на 29% — это рекорд за последние 4 года. Экспорт продовольствия второй год подряд улучшает рекордный уровень. На экспорт идет зерно (доля 44,7%), рыба и морепродукты (16,6%), растительные масла (12%), кондитерские изделия (4,8%), маслосемена (3,3%), напитки (2,4%), мясо (2%). Основными направлениями экспорта выступают страны СНГ, Ближнего Востока и Восточной Азии.

Уже традиционно особый интерес в рамках экспозиции Министерства сельского хозяйства представляет "Зона стартапов", формируемая инновационным партнером "Золотой осени" — Фондом "Сколково". Это — специализированная площадка для демонстрации инновационных разработок в области информационных систем, технологий точного земледелия, мелиорации, производства кормов, растениеводства и др. Свои проекты представят 17 компаний-резидентов Фонда.

Что касается ключевого раздела выставки, рассказывающего о деятельности российских регионов в сфере АПК, то в этом году свои коллективные стенды и стенды отдельных предприятий представят 47 субъектов РФ на общей площади свыше 4,5 тысяч кв. м. Ими будут презентованы крупные инвестиционные организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, проекты развития сельских территорий и кооперации, лучшая продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Наиболее масштабными будут экспозиции Ставропольского края, Ярославской области и Республики Татарстан.

В раздел "Животноводство и племенное дело" будут представлены достижения отечественных племенных организаций и научно-исследовательских институтов. Богатая экспозиция лучших представителей сельскохозяйственных животных и птицы всегда вызывает большой интерес не только у профессионалов, но и широкого круга посетителей выставки. В 69-м павильоне ВДНХ будут представлены породы крупного рогатого скота молочного (72 головы, 12 пород, 14 регионов) и мясного (22головы, 7 пород, 11 регионов) направлений, коз и овец (125 голов, 26 пород, 12 регионов), а также птица, рыба, пушные звери и кролики. Астраханская область представит организацию по разведению племенных верблюдов калмыцкой породы. Впервые в прошлом году в разделе широко было представлено коневодство — не только стендовыми материалами, но и экспозицией животных. Теперь эта часть выставки станет еще разнообразнее: планируется продемонстрировать 16 лошадей 11 пород из 12 регионов.

Сельскохозяйственную технику и оборудование для АПК представят более 70 предприятий из России и зарубежных стран. Экспозиция будет включать современные образцы, предназначенные для заготовки кормов, хранения сельхозпродукции, её переработки, почвообработки, кормозаготовления и другую продукцию, необходимую для технического оснащения сельхозпредприятий. При этом 9 компаний-участниц впервые покажут на "Золотой осени" свои новые разработки.

Также в большинстве разделов "Золотой осени — 2018" заметную долю составит международная часть экспозиции. Активное участие в выставке примут представители 15 стран, в их числе Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и др.

На "Фестиваль национальных культур" приедут производители из Якутии, Северной Осетии, Рязанской, Нижегородской и Вологодской областей, Камчатского края и других регионов. Ассортимент предложенных ими товаров позволит гостям фестиваля оценить продуктовое многообразие нашей страны. В торговых шале региональные компании представят мясные деликатесы и дары моря, лучшие сыры и десерты, грибы, ягоды и многое-многое другое. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет концерт творческих коллективов со всех уголков нашей страны.

• Организатор выставки: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

• Оператор выставки: ООО "РОТЕКС"

• Генеральный спонсор: ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

• Официальные спонсоры: ПАО "УРАЛКАЛИЙ", АО "ОХК "УРАЛХИМ", ОАО "ФОСАГРО", АПХ "МИРАТОРГ",

• Официальный партнер: АО "Российский экспортный центр".

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