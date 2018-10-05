"Аэрофлот" отвергает обвинения главы Общественной палаты России

МОСКВА, 5 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот категорически опровергает обвинения главы Общественной палаты России Валерия Фадеева в невыполнении авиакомпанией социальных обязательств перед жителями Дальнего Востока, о чем он заявил на пленарной сессии форума "Сообщество" по проблемам Дальнего Востока. Кроме того, Фадеев утверждал, что "сейчас легче слетать в Париж, чем в Южно-Сахалинск".

Данное заявление полностью не соответствует действительности.

На рейсах Аэрофлота и его дочерней авиакомпании "Россия" в дальневосточные города действуют единые "плоские" тарифы в экономическом классе. Цена билета на рейсы Аэрофлота составляет 15 000 рублей в одну сторону и 25 000 рублей туда и обратно. На рейсах "России" тарифы еще ниже — 13 200 рублей в одну сторону и 22 000 рублей туда и обратно.

Такая цена билетов на подобных расстояниях является беспрецедентно низкой.

Также на форуме прозвучали обвинения в том, что Аэрофлот монополизировал рынок перевозок на Дальний Восток. Действительно, другие российские авиакомпании не развивают перевозки на Дальний Восток, но исключительно по экономическим причинам. Цена их билетов не выдержит конкуренции с "плоскими" тарифами, которые значительно ниже себестоимости рейсов.

Программа "плоских" тарифов реализуется по инициативе и за счет собственных средств Аэрофлота. Размер дотации со стороны компании на перевозки на Дальний Восток постоянно растет и измеряется в миллиардах рублей в год.

Кроме того, для сравнения — средняя стоимость билета экономкласса в Париж (туда и обратно) на рейсе Аэрофлота составляет свыше 43 тыс. рублей (по данным за третий квартал 2018 года, согласно действующему курсу обмена валют). Также стоит учесть, что расстояние между Москвой и Южно-Сахалинском составляет более 6,6 тыс. км, что в 2,7 раза больше, чем от Москвы до Парижа.

Информация о том, что "плоские" тарифы существенно ниже себестоимости и являются убыточными для авиакомпании, неоднократно публиковалась в СМИ. Аэрофлот сожалеет, что глава Общественной палаты России не изучил все аспекты данного вопроса перед выступлением.

Аэрофлот понимает важность решения государственной задачи по обеспечению транспортной доступности Дальнего Востока. Компания реализует социальную программу "плоских" тарифов с 2015 года. Тарифы действуют в экономическом классе и не зависят от спроса или даты поездки. В программу "плоских" тарифов включены пять дальневосточных городов: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. С 2015 по 2017 гг. по данным маршрутам Аэрофлот перевез в совокупности более 2,1 млн пассажиров. С 2018 года к программе присоединилась дочерняя авиакомпания Аэрофлота — "Россия". С учетом ее рейсов в 2018 году перевезено уже свыше 1 млн пассажиров по "плоским" тарифам.

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