РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Пресс-релизы

"Аэрофлот" отвергает обвинения главы Общественной палаты России

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот категорически опровергает обвинения главы Общественной палаты России Валерия Фадеева в невыполнении авиакомпанией социальных обязательств перед жителями Дальнего Востока, о чем он заявил на пленарной сессии форума "Сообщество" по проблемам Дальнего Востока. Кроме того, Фадеев утверждал, что "сейчас легче слетать в Париж, чем в Южно-Сахалинск".

Данное заявление полностью не соответствует действительности.

На рейсах Аэрофлота и его дочерней авиакомпании "Россия" в дальневосточные города действуют единые "плоские" тарифы в экономическом классе. Цена билета на рейсы Аэрофлота составляет 15 000 рублей в одну сторону и 25 000 рублей туда и обратно. На рейсах "России" тарифы еще ниже — 13 200 рублей в одну сторону и 22 000 рублей туда и обратно.

Такая цена билетов на подобных расстояниях является беспрецедентно низкой.

Также на форуме прозвучали обвинения в том, что Аэрофлот монополизировал рынок перевозок на Дальний Восток. Действительно, другие российские авиакомпании не развивают перевозки на Дальний Восток, но исключительно по экономическим причинам. Цена их билетов не выдержит конкуренции с "плоскими" тарифами, которые значительно ниже себестоимости рейсов.

Программа "плоских" тарифов реализуется по инициативе и за счет собственных средств Аэрофлота. Размер дотации со стороны компании на перевозки на Дальний Восток постоянно растет и измеряется в миллиардах рублей в год.

Кроме того, для сравнения — средняя стоимость билета экономкласса в Париж (туда и обратно) на рейсе Аэрофлота составляет свыше 43 тыс. рублей (по данным за третий квартал 2018 года, согласно действующему курсу обмена валют). Также стоит учесть, что расстояние между Москвой и Южно-Сахалинском составляет более 6,6 тыс. км, что в 2,7 раза больше, чем от Москвы до Парижа.

Информация о том, что "плоские" тарифы существенно ниже себестоимости и являются убыточными для авиакомпании, неоднократно публиковалась в СМИ. Аэрофлот сожалеет, что глава Общественной палаты России не изучил все аспекты данного вопроса перед выступлением.

Аэрофлот понимает важность решения государственной задачи по обеспечению транспортной доступности Дальнего Востока. Компания реализует социальную программу "плоских" тарифов с 2015 года. Тарифы действуют в экономическом классе и не зависят от спроса или даты поездки. В программу "плоских" тарифов включены пять дальневосточных городов: Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. С 2015 по 2017 гг. по данным маршрутам Аэрофлот перевез в совокупности более 2,1 млн пассажиров. С 2018 года к программе присоединилась дочерняя авиакомпания Аэрофлота — "Россия". С учетом ее рейсов в 2018 году перевезено уже свыше 1 млн пассажиров по "плоским" тарифам.

Департамент общественных связей

Материал публикуется на коммерческих условиях. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации

Комментировать
Пресс-релизы
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена