"Аэрофлот" доставил двухмиллионного пассажира аэропорта "Емельяново"

МОСКВА, 4 окт — ПАО "Аэрофлот". Пассажир Аэрофлота стал двухмиллионным для красноярского аэропорта "Емельяново". Это почетное звание получил Владислав Федоров, прибывший из Москвы рейсом SU1486 3 октября. По прилету его встречали представители аэропорта "Емельяново", дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске и Аэрофлота. Они поздравили "юбилейного" пассажира и вручили ему памятные подарки.

Аэрофлот открыл регулярные рейсы по маршруту Москва — Красноярск — Москва в 2006 году. Тогда авиакомпания выполняла полеты дважды в день. В действующем расписании перевозчика — 4 ежедневных рейса между Москвой и Красноярском. С января по сентябрь 2018 года на этой воздушной линии перевезено уже более 280 тысяч пассажиров. Этот показатель на 26% превышает результат за аналогичный период 2017 года.

В крупнейший центр Восточной Сибири летают и другие авиакомпании Группы "Аэрофлот". Дальневосточный перевозчик "Аврора" выполняет ежедневный рейс в Красноярск из Хабаровска, а авиакомпания "Россия" — из Санкт-Петербурга. В прошлом году Аэрофлот вместе с дочерними авиакомпаниями выполнил более 45% от общего количества рейсов в "Емельяново". Таким образом, крупнейший российский авиахолдинг обеспечивает транспортную связность регионов и способствует мобильности населения.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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