В честь Станислава Говорухина назовут один из новых самолетов Аэрофлота

МОСКВА, 4 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот назовет один из своих новых самолетов в честь Станислава Говорухина. Тем самым авиакомпания увековечит память выдающегося кинорежиссера и актера, политического и общественного деятеля, который ушел из жизни 14 июня 2018 года.

Имя Станислава Говорухина будет присвоено дальнемагистральному лайнеру Boeing 777-300ER, который должен поступить во флот авиакомпании в апреле 2020 года.

Такое решение Правление ПАО "Аэрофлот" приняло 5 сентября 2018 года с учетом выдающегося вклада Станислава Говорухина в развитие отечественного и мирового кинематографа, а также его больших заслуг перед Россией на политическом и общественном поприще.

К числу работ, которые сделали имя Говорухина бессмертным, относятся фильмы "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и, конечно, культовый сериал "Место встречи изменить нельзя". В его картинах снимались звезды первой величины. Говорухин и сам проявил блестящий актерский талант в ряде отечественных картин, в том числе фильме "Асса" о приближении эпохи перемен в стране после длительного застоя. Искренним переживанием за судьбы России проникнуты его документальные ленты "Так жить нельзя", "Россия, которую мы потеряли", "Великая криминальная революция".

"Станислав Говорухин — личность гигантского масштаба, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Это пример великого творца и выдающегося гражданина, который всегда, во все времена думал о Родине. С его помощью наше кино обогатилось целым рядом ярких, запоминающихся образов, которые и сегодня заставляют зрителя задуматься о вопросах нравственности, справедливости, собственной ответственности перед обществом. По сути, на это же была направлена политическая деятельность Говорухина, в том числе на посту сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Поэтому у нас не было никаких сомнений в том, что имя Станислава Говорухина должно продолжить жить в названии одного из новых самолетов Аэрофлота".

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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