"Союзмультфильм" запускает новогоднее шоу

МОСКВА, 3 окт — Киностудия "Союзмультфильм". Киностудия "Союзмультфильм" впервые в своей истории выступит организатором крупномасштабного новогоднего представления.

Шоу будет проходить в Лужниках в ежедневном формате, с 26 декабря по 9 января включительно. В день будет проходить от двух до трех представлений.

Основная идея проекта — создание новогоднего шоу для всей семьи, поставленного на классике советской мультипликации. В одном представлении будут объедены все герои мультфильмов "Золотой коллекции" студии — от "Ну, погоди!" и "Простоквашино" до "Летучего корабля" и "Бременских музыкантов".

"Этим шоу мы хотим объединить всех членов семьи — детей и взрослых, бабушек и дедушек. Союз семьи, союз семейных интересов — настоящее праздничное объединение. Мультфильмы нашей студии известны и любимы всеми поколениями страны, и мы надеемся, что после посещения "Новогоднего шоу Союзмультфильм" сказочное настроение придет в каждый дом", — говорит Председатель правления студии Союзмультфильм Юлиана Слащева.

Партнером киностудии по организации шоу выступает компания ASAP, имеющая опыт проведения крупномасштабных фестивалей. Специально для шоу будет построен гигантский концертный зал площадью более 8000 квадратных метров. Внутри площадки будет поддерживаться комфортная комнатная температура, разместятся зрительный зал, сцены, интерактивное фойе, точки питания и гардероб.

Технические решения проекта — общая площадь экранных поверхностей составляет более 1000 квадратных метров, световое и звуковое оборудование мощностью 150 и 100 киловатт, соответственно, общим весом в 350 тонн гарантируют мировой уровень шоу. Зрителей ждут уникальные движущиеся декорации, несколько сцен, задействование всего пространства вокруг каждого из присутствующих. В труппе проекта более 100 профессиональных актеров. Кроме того, каждый вечер в шоу будет принимать участие специальный гость — звезда российской музыкальной сцены

"Мы уверены, это будет невероятное и удивительное шоу, где любимых и добрых героев известных мультфильмов поддержат самые современные технологии. Аналогии здесь проводить трудно, но, если смотреть на мировой опыт, то наше шоу, определенно, по масштабу можно сравнить с представлениями такого лидера индустрии массовых представлений как Cirque du Soleil" — говорит Генеральный продюсер "Новогоднего шоу Союзмультфильм" Юрий Донцов.

Возрастное ограничение: 3+

Сайт проекта — soyuzmultshow.ru

Дополнительная информация — Антон Лаптев, + 7 (921) 999-7090

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