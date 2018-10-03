Аэрофлот подтвердил соответствие рейтингу "четыре звезды" Skytrax

МОСКВА, 3 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот вновь подтвердил соответствие престижному рейтингу "четыре звезды" Skytrax. Это означает, что он остается единственной российской авиакомпанией со столь высоким международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров не уступает десяткам премиум-перевозчиков мира, в том числе подавляющему большинству европейских.

Сертификат соответствия выдало британское агентство Skytrax — ведущий оценщик качества сервиса в глобальной авиатранспортной отрасли. Его рейтинги считаются наиболее авторитетными в гражданской авиации, а награды Skytrax World Airline Awards, присуждаемые по итогам самого масштабного в мире исследования удовлетворенности пассажиров, имеют неофициальный статус "авиационного Оскара".

В настоящее время высший рейтинг "пять звезд" Skytrax имеет всего 11 авиакомпаний, преимущественно из стран Азии и Ближнего Востока. И 41 перевозчик получил от Skytrax "четыре звезды". Данному уровню соответствуют практически все лучшие авиакомпании Европы.

Этого престижного рейтинга Аэрофлот впервые добился в 2016 году и с тех пор последовательно подтверждает его. В официальном заключении Skytrax по состоянию на этот год отмечено, что критериям "четырех звезд" соответствуют все три класса обслуживания Аэрофлота — Бизнес, Премиум-эконом (Комфорт) и Эконом.

Кроме того, ранее, в июле этого года, Аэрофлот по версии Skytrax World Airline Awards в седьмой раз в своей истории был удостоен звания "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также впервые победил в важной номинации "Лучшее бортовое питание в классе Премиум-эконом".

Премиальный уровень сервиса, который предлагает своим клиентам ведущая российская авиакомпания, признан и другими влиятельными аналитическими центрами мира. Буквально накануне, в конце сентября текущего года, соответствие Аэрофлота высшему рейтингу "пять звезд" в наиболее весомой категории

"Глобальная авиакомпания" подтвердила американская авиационная ассоциация APEX, которую по охвату исследований и авторитетности оценок можно считать аналогом Skytrax в США. Согласно ее рейтингу, Аэрофлот — один из всего 25-ти авиаперевозчиков с "пятью звездами" в мире.

"Это — заслуга всего нашего коллектива, который обеспечивает высокую эффективность бизнеса даже в неблагоприятных геополитических условиях. Внешние условия подвержены колебаниям, но наша забота о пассажирах, их комфорте и безопасности остаются постоянной во все времена", — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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