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"Аэрофлот" доставил олимпийцев на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"Sukhoi SuperJet-100 Аэрофлота. Архивное фотоSukhoi SuperJet-100 Аэрофлота. Архивное фото
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"

МОСКВА, 2 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот выполнил специальный рейс SU 7150, который доставил олимпийскую сборную России в Буэнос-Айрес на III летние юношеские Олимпийские игры.

Рейс вылетел из московского аэропорта Шереметьево (терминал D) 1 октября в 20:25. Совершил посадку в аэропорту Буэнос-Айреса 2 октября в 10:00 (время местное). Для перевозки юношеской сборной Аэрофлот подготовил просторный и комфортабельный авиалайнер Airbus A330. На борту воздушного судна созданы все условия для комфортного перелета членов сборной, тренерского и административного штабов.

В III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе примут участие 3926 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет, а также 1950 официальных лиц из 206 стран. Российская сборная будет бороться за медали в 27 видах спорта: баскетбол, бокс, велоспорт, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, пляжный волейбол, пляжный гандбол, прыжки в воду, прыжки на батуте, скалолазание, современное пятиборье, спортивные акробатика, борьба и гимнастика, стрельба, стрельба из лука, танцевальный спорт, теннис, триатлон, тхэквондо, фехтование, футзал, художественная гимнастика.

Аэрофлот исторически оказывает всестороннюю поддержку российским спортсменам и Олимпийскому движению. 7 апреля 2017 года между ПАО "Аэрофлот" и Олимпийским комитетом России был заключен договор о спонсорстве сроком на 4 года. Авиакомпания получила статус Генерального партнера Олимпийского комитета России и Официального перевозчика олимпийской команды России.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Департамент общественных связей

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