Объявлены финалисты международного конкурса EY "Предприниматель года 2018"

МОСКВА, 1 окт — Ernst & Young LLC. Члены независимого жюри определили список финалистов национального этапа международного конкурса компании EY "Предприниматель года 2018" в России.

"Предприниматель года" — единственный в своем роде конкурс для предпринимателей, который компания EY проводит в России с 2003 года. Уникальность конкурса в том, что он направлен на признание успехов состоявшихся предпринимателей, которые вдохновляют других собственным примером, создают рабочие места, внедряют инновации и повышают качество жизни. Победителя определяет национальное жюри из выдающихся представителей научных и деловых кругов, органов государственной власти и победителей прошлых лет.

Решением независимого жюри в состав финалистов международного конкурса "Предприниматель года 2018" в России вошли: Антонов Александр Юрьевич, генеральный директор, Puzzle English; Ватутина Елена Анатольевна, генеральный директор, ООО ФЦ "Знание"; Волков Дмитрий Борисович, сооснователь, Social Discovery Ventures; Горожанкин Андрей Владимирович, соучредитель, Даймонд кейтеринг, Согласие Холл, Grand BallRoom/ Пухов Дмитрий Николаевич, соучредитель, Даймонд кейтеринг, Согласие Холл, Grand BallRoom; Горохов Андрей Юрьевич, основатель, ООО "ИНФАМЕД К"; Горяинов Михаил Владимирович, руководитель, ООО "Гремм Групп"; Древаль Максим Алексеевич, сооснователь, "Нетология-групп"; Екушевский Илья Сергеевич, CEO, Busfor; Епифанов Антон Валерьевич, генеральный директор, ОАО "Левенгук"; Калашников Андрей Сергеевич, учредитель, директор, Avtobus1.ru; Каширин Максим Сергеевич, основатель, генеральный директор, группа компаний Simple; Колесников Сергей Анатольевич, президент, ТехноНИКОЛЬ/ Рыбаков Игорь Владимирович, управляющий партнер, ТехноНИКОЛЬ; Крылов Виталий Викторович, генеральный директор, PapaJobs; Леин Григорий Аркадьевич, генеральный директор, ООО "Сколиолоджик.ру"; Макаров Антон Александрович, генеральный директор, ООО "ДИВАН.РУ"; Макаров Алексей Петрович, председатель совета директоров, Компания АТОЛ;

Махсон Михаил Ильич, генеральный директор, АО "Байкал Электроникс"; Овчинников Федор Владимирович, директор по стратегическому развитию, ООО "Додо Франчайзинг"; Ойстачер Евгений Михайлович, президент, Компания EKF; Портнягин Дмитрий Сергеевич, генеральный директор, ООО "Транзит Групп Лимитед"; Пряникова Яна Владимировна, собственник, финансовый директор, ООО "Диво Алтая";

Родионов Петр Петрович, генеральный директор, Группа компаний "ГЕРОФАРМ"; Рыжиков Сергей Владимирович, генеральный директор, ООО 1С-Битрикс; Сардар Лориана Камалевна, управляющий партнер, BelkaCar; Свешников Владимир Сергеевич, генеральный директор, основатель, Робот Вера; Стеклянников Владимир Михайлович, генеральный директор, собственник, Мебельная фабрика "SV-Мебель"; Турлов Тимур Русланович, генеральный директор, глава инвестиционного комитета, Инвестиционная компания "Фридом Финанс"; Чирахов Владимир Санасарович, генеральный директор, Группа компаний "Детский мир" Чиркунов Антон Олегович, CEO, сооснователь, Wheely; Шпильман Феликс Михайлович, CEO, Ostrovok.ru; Юдчиц Денис Сергеевич, генеральный директор, ООО "Мобильные Медицинские Технологии"; Яковец Михаил Юрьевич, генеральный директор, ООО "Фишер Шпиндель Технолоджи".

"Мы проводим конкурс с 2003 года, и у нас есть возможность наблюдать как меняются сами предприниматели, их уровень, и индустрии, которые они представляют. С каждым годом конкурс растет. На этот раз у нас 69 участников из 67 компаний. В конкурсе представлены сразу 10 регионов России: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград, Ижевск, Ульяновск, Пенза, Челябинск, Сыктывкар, Алтайский край. Совокупный доход компаний участников составляет более 600 млрд рублей, — говорит управляющий партнер компании EY по странам СНГ Александр Ивлев. — Интересен и срез индустрий, представленных в этом году: 35% участников приходятся на высокие технологии, 15% на производство и 15% на потребительские товары. По решению независимого жюри, в финал вышли 34 конкурсанта из 32 компаний. Это сильные и яркие представители бизнеса, которые будут бороться в финале за победу в номинациях и главный титул".

В этом году в состав национального жюри конкурса вошли: Варламов Кирилл Викторович, директор, Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ); Дёмина Раиса Васильевна, председатель совета директоров, ГК ТМ Велком; Комиссаров Алексей Геннадиевич, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС; Копейкин Михаил Юрьевич, Председатель Правления Фонда "Бюро экономического анализа", (Фонд БЭА), профессор НИУ ВШЭ; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав Вадимович, президент, "Ростик Групп"; Пурим Дмитрий Юрьевич, генеральный директор, ПАО "Совфрахт" Репик Алексей Евгеньевич, председатель совета директоров, группа компаний "Р-Фарм"; Романенко Андрей Николаевич, основатель и CEO "Эвотор", сооснователь QIWI; Хартманн Оскар, президент, KupiVip Group; Шаронов Андрей Владимирович, президент Московской школы управления СКОЛКОВО; Якобашвили Давид Михайлович, член бюро правления, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Имя национального победителя конкурса будет объявлено на торжественной юбилейной церемонии награждения 21 ноября 2018 года. Предприниматель, получивший титул "Предприниматель года 2018" в России поедет на международный финал в Монако отстаивать честь нашей страны в состязании с сильнейшими представителями мирового бизнес-сообщества летом 2019 года.

О конкурсе "Предприниматель года".

Конкурс "Предприниматель года" компании EY — самый престижный международный конкурс для предпринимателей. Это уникальное состязание позволяет признать успехи предпринимательской деятельности людей, которые вдохновляют других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Как первый и единственный конкурс подобного рода "Предприниматель года" направлен на признание заслуг создателей и руководителей успешных, быстрорастущих и динамично развивающихся компаний на региональном, национальном и международном уровне. Компания EY выступает организатором конкурса, победителя определяет независимое жюри. Конкурс проводится в более чем 145 городах 60 стран мира: www.eoy.ru

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, — является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

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