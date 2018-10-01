Аэрофлот даст одному из своих самолетов имя Иосифа Кобзона

МОСКВА, 1 окт — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот присвоит одному из своих новых самолетов имя Иосифа Кобзона. Таким образом ведущая российская авиакомпания чтит память выдающегося советского и российского певца, политического и общественного деятеля, который ушел из жизни 30 августа 2018 года.

Имя "Иосиф Кобзон" будет носить среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Он запланирован к поставке Аэрофлоту в декабре этого года и будет сразу же введен в эксплуатацию. Воздушное судно предназначено для обслуживания как внутрироссийских, так и международных линий авиакомпании.

В прошлом десятилетии Аэрофлот возродил издавна существовавшую в российской авиации традицию давать самолетам собственные имена. В настоящее время все воздушные суда авиакомпании названы в честь великих россиян.

Утверждая решение дать одной из новых машин имя Иосифа Кобзона, Правление ПАО "Аэрофлот" приняло во внимание его выдающийся вклад в российскую культуру, а также созвучность творчества певца ценностям, которые близки Аэрофлоту и российской авиации в целом. Главные мотивы песен Кобзона — любовь к Родине, верность долгу и чувство товарищества.

В репертуар выдающегося исполнителя входят произведения, которые посвящены романтике неба, любви пилота к своей трудной работе, мечтам о дальних полетах. Иосиф Кобзон был не только частым пассажиром Аэрофлота, но и поддерживал дружеские отношения с авиакомпанией, оказывал ей поддержку и посвящал свое творчество, был знаком с рядом пилотов и представителей других авиационных профессий. С учетом этих давних и крепких связей, особых заслуг перед российским национальным авиаперевозчиком И. Кобзону в 2016 году в виде исключения было присвоено почетное звание "Отличник Аэрофлота", которое по статуту дается лучшим работникам компании с длительным стажем работы и высокими профессиональными достижениями.

"Иосиф Кобзон — великий певец и незаурядный человек, которого Аэрофлот может с полным основанием назвать своим другом, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — На его песнях воспитана вся наша страна, в том числе несколько поколений советских и российских авиаторов.

Считаем своим долгом, чтобы имя Кобзона продолжило высокий полет на борту нашего авиалайнера, вновь и вновь появляясь в самых разных городах России и мира".

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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