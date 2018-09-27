Совет директоров "Аэрофлота" обсудил исполнение бюджета и стратегию Группы

МОСКВА, 27 сен — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 27 сентября 2018 года под председательством Михаила Полубояринова.

В повестку дня заседания были включены следующие вопросы:

— О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы "Аэрофлот" по итогам первого полугодия 2018 года.

В отчетном периоде российский рынок гражданской авиации продолжил рост, и с учетом зарубежных авиакомпаний пассажиропоток составил 60,8 млн человек. Группа "Аэрофлот" также продолжала операционное развитие, расширение маршрутной сети и флота. На финансовые результаты полугодия значительное влияние оказал рост стоимости авиационного керосина. Для получения оптимального финансового результата в текущих макроэкономических условиях компанией реализуется программа по оптимизации расходов, которая уже дала свои результаты во втором квартале 2018 года — удельные операционные расходы за исключением топлива (CASK) показали снижение.

В отчете аудитора ПАО "Аэрофлот" по МСФО по результатам аудита по итогам первого полугодия 2018 года указывается, что по итогам проведенной обзорной проверки внимание аудиторов не привлекли никакие факты, которые дали бы им основания полагать, что сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS)34 "Промежуточная финансовая отчетность".

— О ходе реализации Стратегии Группы "Аэрофлот".

Утверждена обновленная Стратегия Группы на период до 2023 года. Предусматривается обеспечение дальнейшего присутствия в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по пассажиропотоку, а также значительное продвижение вперед по ряду направлений:

— повышение цели по пассажиропотоку к 2023 году;

— развитие международного транзита;

— открытие новых региональных баз и хабов;

— существенное наращивание самолетного парка для достижения целевого пассажиропотока (в т.ч. к 2026 г. поставить на крыло в общей сложности 200 российских воздушных судов Superjet 100 и МС-21);

— обеспечение передового уровня цифровизации компаний Группы (развитие онлайн-канала продаж, в том числе мобильного приложения; повышение эффективности операционной деятельности с помощью цифровых технологий; использование накопленных массивов данных для получения дополнительного дохода и оптимизации деятельности).

Намеченные меры призваны помочь Группе "Аэрофлот" достигнуть к 2023 году существенного роста операционных и финансовых показателей, выйти на новый уровень операционной деятельности.

— О реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) Группы "Аэрофлот" за второй квартал 2018 года.

Рассмотрено выполнение набора ключевых показателей эффективности (КПЭ) в ходе реализации Программы. Принята во внимание информация об основных программных мероприятиях, направленных на достижение стратегических целей развития Группы "Аэрофлот", в том числе, о развитии сети маршрутов, парка воздушных судов, производственной базы Группы, а также о повышении производительности труда и снижении операционных расходов. Сделан вывод о том, что реализация ДПР Группы "Аэрофлот" осуществляется успешно.

— Об организации аудита реализации Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот" за 2018 год.

Принято решение утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот" и выполнения КПЭ за 2018 год. Результаты проверки могут использоваться для подготовки предложений по повышению эффективности деятельности и корректировке ДПР Группы "Аэрофлот", аудит проводится на ежегодной основе в соответствии с директивами Правительства РФ.

— О системе мотивации в ПАО "Аэрофлот".

Принято решение одобрить результаты исполнения КПЭ Долгосрочной программы развития Группы "Аэрофлот"/генерального директора ПАО "Аэрофлот" за второй квартал 2018 года.

Был рассмотрен ряд вопросов корпоративного управления в ПАО "Аэрофлот", а также подготовки к внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Аэрофлот", проводимому 23 октября 2018 года.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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