Аэрофлот открывает ряд новых зарубежных направлений

МОСКВА, 27 сен — ПАО "Аэрофлот". В расписании зимнего сезона, которое вступит в силу 28 октября 2018 года, Аэрофлот открывает ряд новых маршрутов по европейским и азиатским направлениям.

Для пассажиров, предпочитающих путешествовать в теплые страны, Аэрофлот запускает пять рейсов в неделю в финансовый и культурный центр Шри-Ланки — Коломбо и три еженедельных рейса в столицу острова Бали — Денпасар (рейсы выполняются АО "Авиакомпания "Россия").

Для поклонников европейских направлений авиакомпания предлагает ежедневные рейсы в столицу Словении — Любляну и культурный центр Швеции — Гётеборг, а также в сердце Ирландии, город с богатейшей историей — Дублин.

Кроме того, в рамках зимнего расписания Аэрофлот увеличит частоту рейсов по трем популярным туристическим направлениям — в Дубай, Бангкок и Пхукет. На воздушных линиях в крупнейший центр Объединенных Арабских Эмиратов и столицу Таиланда добавится по одному ежедневному рейсу. В результате полеты в Дубай будут выполняться четыре раза в день, при этом один ежедневный рейс запланирован в новый аэропорт — Аль-Мактум, который отличается выгодным расположением по отношению к популярным курортным и деловым точкам города, а в Бангкок — три раза в день. На линии Москва — Пхукет — Москва количество рейсов увеличится с семи до десяти в неделю.

Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев:

"Аэрофлот входит в глобальную элиту гражданской авиации и активно развивает свою международную маршрутную сеть. Мы открываем новые маршруты в разные страны, а также наращиваем частоты на направлениях повышенного спроса. В зимнем расписании наша авиакомпания рада предложить ряд новых зарубежных направлений, а также больше рейсов по наиболее популярным туристическим линиям. Таким образом мы даем нашим пассажирам новые возможности для комфортных путешествий как на отдых, так и с деловыми целями".

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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