В Эр-Рияде стартовала конференция по продовольствию и медикаментам

МОСКВА, 26 сен — Пресс-служба ФБУ "ГИЛС и НП" Минпроторга РФ. В Эр-Рияде стартовала ежегодная конференция Главного управления Саудовской Аравии по продовольствию и медикаментам. Фармацевтический рынок Саудовской Аравии является крупнейший на Ближнем Востоке и Северной Африке. В России зарегистрировано 9 торговых наименований лекарственных средств, произведённых на территории Королевства. Указанная продукция представляет из себя, преимущественно, твёрдые нестерильные лекарственные формы. В Саудовской Аравии существуют GMP стандарты и правила, принятые в 2011 году. Страна также проходит процедуру вступления в PIC/S.

На одной из панельных дискуссий конференции директор ФБУ "ГИЛС и НП" Минпромторга России Владислав Шестаков представил доклад об регуляторных схемах защиты потребителя. Эта система находится в ведении нескольких министерств, ведомств и организаций, обеспечивающих контроль и надзор за всеми этапами обращения лекарственных средств — от разработки до обращения на рынке. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ответственно за формирование государственной политики и нормативно-правовое регулирование в фармацевтической и медицинской промышленности.

Уполномоченная организация — ФБУ "ГИЛС и НП" Минпромторга России проводит инспектирование производителей лекарственных средств для медицинского применения, производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие правилам надлежащей производственной практики в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики. Такой алгоритм позволяет эффективно регулировать процесс защиты потребителя при этом сохранять высокий стандарт качества производимых лекарственных средств.

ФБУ "ГИЛС И НП" Минпромторга России планирует совместные учебные инспекции, написание научных статей, организация совместных учебных семинаров и программ с коллегами из Королевства. В программе конференции также запланированы посещение производственной площадки фарм компаний Саудовской Аравии.

Материал публикуется на коммерческих условиях. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.