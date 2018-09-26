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"Аэрофлот" подтвердил соответствие высшему рейтингу "пять звезд" APEX

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкSukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фотоSukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот вновь получил высший рейтинг "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, он сохранил престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год. Этот результат объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне.

По традиции на мероприятии были отмечены авиаперевозчики, которые применили наиболее инновационные подходы к повышению качества сервиса и добились особого успеха в этой области. Аэрофлот остается обладателем рейтинга "пять звезд" APEX в самой значимой номинации — "Глобальная авиакомпания". К этой категории относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. Кроме того, за высший рейтинг соревновались перевозчики других категорий — крупные региональные, местные и лоукостеры. Всего в мире насчитывается 25 глобальных авиакомпаний, которым APEX присвоила рейтинг "пять звезд".

В целом рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил почти 500 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется уникальная технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отклики тех, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируются на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Она представляет собой сеть компаний и специалистов, стремящихся обеспечивать сервис мирового класса в масштабах всего рынка авиаперевозок.

Рейтинги APEX во многом являются американским аналогом исследования британской консалтинговой компании Skytrax, которое определяет лучшие авиакомпании и аэропорты мира по уровню обслуживания пассажиров.

Аэрофлот уже не в первый раз удостаивается от APEX высокого признания. Ранее в этом году он получил премию этой ассоциации "Выбор пассажиров" сразу в двух номинациях — "Лучшая глобальная авиакомпания в Европе" и "Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами".

"Подтверждение высшего рейтинга "пять звезд" от авиационной ассоциации, которая входит в число самых влиятельных в мире, — признание нашей стабильно высокой позиции по качеству сервиса, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Это признание со стороны APEX особенно ценно для нас сейчас, когда геополитическая обстановка создает серьезные помехи российскому бизнесу. Но даже в этих условиях миллионы пассажиров во всем мире, вне зависимости от гражданства и национальности, делают выбор в пользу Аэрофлота. И мы по-прежнему будем прилагать все усилия, чтобы оправдать их ожидания, а также статус игрока глобальной авиационной элиты".

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

Департамент общественных связей

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