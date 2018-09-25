"Аэрофлот" впервые внес трех авиадебоширов в "черные списки"

МОСКВА, 25 сен — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот впервые внёс в "чёрные списки" имена трёх авиадебоширов. Им будет отказано в перевозке на всех рейсах Аэрофлота в течение 1 года.

Первым стал пассажир, летевший из Москвы в Уфу 12 июня 2018 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин грубо нарушал правила поведения на борту воздушного судна, выражал неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью, после чего, окончательно потеряв над собой контроль, ударил одного из членов кабинного экипажа. Уфимский районный суд Республики Башкортостан 10 августа 2018 года признал виновным данного пассажира в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 "хулиганство на воздушном транспорте" Уголовного кодекса РФ и назначил штраф в размере 150 тыс. рублей.

Следующими фигурантами "черного списка" Аэрофлота стали пассажиры рейса SU 1946, следовавшего по маршруту Москва — Алматы 8 июля 2018 года. Двое граждан были замечены за распитием алкогольных напитков, принесенных с собой, что категорически запрещено правилами авиакомпании. На устные и письменные предупреждения экипажа не реагировали, после изъятия алкогольных напитков вели себя крайне агрессивно, проявляя неуважение и враждебность по отношению к бортпроводникам и другим пассажирам, в том числе, провоцируя драку. Деструктивное поведение дебоширов поставило безопасность полета под угрозу, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту г. Казани. Татарскими территориальным отделом государственного авиационного надзора 6 сентября 2018 года вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного статьей 11.17 "невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении вышеупомянутых граждан.

Отказывая авиадебоширам в перевозке, Аэрофлот на практике применяет один из методов борьбы с деструктивным поведением на борту воздушного судна.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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