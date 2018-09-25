Ярмарка финансовых решений FINFAIR собрала около 7000 начинающих инвесторов

МОСКВА, 25 сен — Московская биржа. 21-23 сентября 2018 года Московская биржа во второй раз провела Ярмарку финансовых решений FINFAIR. Главное городское событие по финансовой тематике собрало 6800 активных горожан, желающих сохранить и приумножить свои сбережения.

"Сегодняшнее состояние прихода физических лиц на фондовый рынок — это начало большого бума. За последнее время доступ населения к инструментам для инвестиций существенно облегчен, а инвестировать стало просто и понятно", — отметил первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.

"Частный инвестор в России наконец-то проснулся: уже открыто более 2,3 млн брокерских счетов и 400 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые предоставляют налоговые льготы инвесторам. При этом потенциал рынка остается огромен, ведь это всего 0,3% от взрослого населения России", — констатировал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

В течение трех дней на Ярмарке состоялось более 100 выступлений, мастер-классов и дискуссий от руководителей Банка России и Минфина России, топ-менеджеров крупнейших компаний, банков и брокерских компаний, руководителей и профессоров экономических вузов — Высшей школы экономики, Российской экономической школы, бизнес-школы "Сколково".

Для посетителей FINFAIR на стенде Московской биржи прошли мастер-классы и презентации крупнейших российских публичных компаний ("Аэрофлот", "М.Видео", "Северсталь", Банк ВТБ, Globaltruck).

Пресс-служба Ярмарки финансовых решений FINFAIR: press@finfair2018.ru

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