"Аэрофлот" получил пятидесятый Superjet 100

МОСКВА, 25 сен — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Superjet 100 (SSJ100). Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100.

Авиалайнеру с бортовым номером RA — 89115 присвоено имя русского живописца, мастера пейзажа Василия Дмитриевича Поленова. Торжественная презентация юбилейного самолета с участием руководства Аэрофлота и Объединенной авиастроительной корпорации состоялась сегодня в Шереметьево.

Виталий Савельев, генеральный директор ПАО "Аэрофлот":

— Аэрофлот торжественно принимает в свой флот "юбилейный" — 50-й по счету Superjet 100. Ранее на Восточном экономическом форуме мы подписали в присутствии Владимира Владимировича Путина беспрецедентное соглашение о приобретении еще 100 отечественных машин данного типа. С учетом этого соглашения парк отечественных самолетов Группы "Аэрофлот" будет доведен до 200 единиц, причем важной составляющей данного сегмента станет еще одна отечественная инновационная разработка — самолеты МС —21.

Хотел бы особо поблагодарить за эффективное сотрудничество руководство и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации, занятых в этом проекте. Наша компания совместно с Гражданскими самолетами Сухого участвовала в разработке абсолютно новой машины, Аэрофлот ставил Superjet 100 на крыло, занимался его доводкой в ходе коммерческой эксплуатации.

Юрий Слюсарь, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация":

— ПАО "ОАК" и ПАО "Аэрофлот" связывает многолетний опыт сотрудничества. Как стартовый заказчик и обладатель самого крупного парка самолетов SSJ100, Аэрофлот оказал большое влияние на развитие проекта и отечественного авиастроения. Завершение очередного контракта на поставку SSJ100 в парк авиакомпании Аэрофлот стало значительной вехой нашего сотрудничества. Подписанные недавно соглашения на поставку авиакомпании Аэрофлот не только SSJ100, но и МС-21 открывают новые возможности для нашего сотрудничества.

Александр Рубцов, Президент АО "ГСС":

— Сотрудничество АО "ГСС" с национальным перевозчиком и крупнейшей авиакомпанией России — это неоценимый опыт, особенно значимый на этапе ввода самолета в эксплуатацию. Аэрофлот оказал большое влияние на развитие проекта SSJ100. Продолжение совместной работы, а также увеличение парка авиакомпании за счет самолетов SSJ100 — это высокая оценка результатов нашей деятельности и знак того, что в своем развитии мы находимся на верном пути. Мы ценим наше сотрудничество по повышению надежности SSJ100. Со своей стороны ГСС работает над созданием новых складов запчастей и наполнением имеющихся складских мощностей с целью совершенствования послепродажного обслуживания SSJ100.

Российские авиалайнеры Superjet 100 имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Пятидесятый SSJ100 совершит свой первый рейс уже завтра по маршруту Москва — Сочи — Симферополь.

Первый контракт на поставку 30-ти самолетов ведущему российскому перевозчику был подписан 7 декабря 2005 года. В июне 2011 года первый SSJ100 в составе самолетного парка Аэрофлота совершил дебютный полет, а в 2016 году ПАО "Аэрофлот" и АО "ГСС" объявили об исполнении данного контракта. 18 июля 2017 года был подписан второй контракт на поставку 20-ти самолетов SSJ100. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100, которые должны поступить в парк авиакомпании до 2026 года.

Сейчас самолеты SSJ100 эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы в такие города как Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и по другим направлениям. Помимо этого, авиалайнеры обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.

В.Д. Поленов — выдающийся художник, открывший мир старинной русской усадьбы и тайну притягательной красоты национального пейзажа. Его самые известные картины — "Московский дворик", "Заросший пруд", "Разлив на Оке". Творчество Василия Поленова посвящено природе России с ее бескрайними полями, широколиственными лесами и могучими реками. В. Поленов большое внимание уделял детям, открыв в своей усадьбе детскую художественную школу и картинную галерею.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

ПРЕСС-СЛУЖБА

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Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 92,31% акций холдинга. В состав ПАО "OAK" входят: Компания "Сухой", Корпорация "Иркут", РСК "МиГ", "Туполев", "Ил", "Гражданские самолеты Сухого", "Авиастар-СП", ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова. Корпорация выпускает самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые — SSJ100 и МС-21.

Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Консолидированная выручка корпорации в 2017 году составила 451,8 млрд рублей, что на 8% выше результата 2016 года. Президент ОАК — Юрий Борисович Слюсарь.

Департамент корпоративных коммуникаций

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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