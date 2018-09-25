Группа "Аэрофлот" в августе увеличила перевозку на 14,0%

МОСКВА, 25 сен — Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за август и восемь месяцев 2018 года (по данным управленческого учета).



Основные операционные показатели в январе — августе 2018 года

За восемь месяцев 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 36,8 млн пассажиров, что на 9,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 23,5 млн пассажиров, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот

Группы увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 6,0%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 7,9%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,3%, по Компании показатель снизился на 1,5 п.п. до 81,1%.



Основные операционные показатели в августе 2018 года

В августе 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 6,0 млн пассажиров, что на 14,0% превышает результат за август 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,6 млн человек, увеличившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" в августе 2018 года увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" — на 9,4%. Рост предельного пассажирооборота составил 10,2% для Группы и 7,8% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в августе 2018 года увеличилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот — на 15,8%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 14,4%, пассажирооборот — на 12,5%, предельный пассажирооборот — на 8,7%.

На международных авиалиниях в августе 2018 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 8,9%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 8,5%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" на международных авиалиниях увеличилось на 9,2%, пассажирооборот увеличился на 7,7%, предельный пассажирооборот — на 7,3%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличился на 1,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 91,3%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел увеличился на 1,3 п.п., до 89,4%.

Парк воздушных судов

Группа "Аэрофлот" в августе 2018 года ввела в эксплуатацию шесть воздушных судов: два Boeing 737-800, и четыре SSJ100. По состоянию на 31 августа 2018 года парк Группы насчитывал 358 воздушных судов.

Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию пять воздушных судов: один Boeing 737-800 и четыре SSJ100. По состоянию на 31 августа 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 248 воздушных судов.

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