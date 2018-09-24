Крупнейшие бренды соберутся на ежегодной конференции в Москве

МОСКВА, 24 сен — Оргкомитет конференции "День Бренда". Третьего октября в московском комплексе "Ш.Е.Л.К" состоится главная профессиональная бизнес-конференция осени — "День Бренда 2018. Время, вперед!", посвященная актуальным и инновационным вопросам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы.

"День Бренда" ежегодно собирает лидеров российской индустрии. Среди них депутаты Государственной Думы, руководители профильных министерств и ведомств, первые лица компаний-производителей, топ-менеджеры рекламных агентств России и международных коммуникационных холдингов, эксперты в области высоких технологий и масс-медиа. Организатор мероприятия — Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд".

В этом году сразу несколько лидеров рекламной отрасли выступают в качестве соорганизаторов и идеологов конференции, а именно: Mediascope — ведущая исследовательская компания на российском рынке в сфере медиаисследований и мониторинга рекламы и СМИ, Национальный рекламный альянс (НРА) — единая отечественная платформа продажи и размещения телерекламы, а также независимое отраслевое аналитическое издание о медиа-рекламном бизнесе AdIndex.ru.

Программа мероприятия:

Реклама и маркетинг — время, вперед! Открывающая сессия

Открывающая "День Бренда" сессия даст старт обсуждению глобальных бизнес-процессов, происходящих в российской рекламной отрасли. Представители "Русбренда", НРА, Mediascope и крупнейших компаний-рекламодателей представят актуальное видение темпов роста рынка, а также анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на его текущее состояние и будущее развитие.

Медиаизмерения. Клиентская конференция Mediascope

Одним из центральных событий "Дня Бренда 2018" станет конференция Mediascope — ежегодное профессиональное бизнес-мероприятие для партнеров и клиентов компании, посвященное актуальным темам в сфере медиаизмерений.

Реклама. Коммуникации. Регулирование

Центральная тема секции — риски и последствия зарегулированности российской медиаиндустрии. Представители власти, российские омбудсмены и эксперты от бизнеса обсудят такие важные вопросы, как влияние регуляторных мер на медиаиндустрию, маркетинговые коммуникации, объем рекламного рынка и развитие российских национальных брендов; создание механизмов саморегулирования рекламной отрасли как альтернативы госрегулированию; риски и факторы, девальвирующие бренд, и многое другое.

Эконометрика брендов

В данной секции спикеры расскажут о трансформации бизнес-процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга и оказывающих значительное влияние на развитие экономики рекламной отрасли, а также о современной экосистеме и анализе эконометрических моделей для оценки возврата инвестиций (ROI) в маркетинговые и рекламные коммуникации брендов.

Бенчмарки и агенты влияния 2018: лучшие кейсы, технологические решения и тренды российских маркетинговых коммуникаций и influencer marketing.

Маркетологи и представители крупнейших рекламных групп представят интересные и заслуживающие внимания профессионального сообщества кейсы и кампании, реализованные в различных медиаканалах в течение последних месяцев. Также эксперты представят актуальные решения и лучшие практики influencer marketing.

В числе спикеров конференции: Давид Якобашвили, "Русбренд"; Сергей Васильев, НРА; Руслан Тагиев, Mediascope; Алексей Волин, Минкомсвязи; депутат Андрей Свинцов; интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев; Андрей Кашеваров, ФАС; Наталия Глаголева, МТС; Александр Лигер, НСК; Чарли Каппетти, "Данон Россия"; Михаил Райбман, Mediascope; Илона Шеренас, Mondelez International; Стелла Святская, Royal Canin Mars LLC; Анна-Мария Тренева, Facebook; Ирина Зернышенко, Unilever; Александр Сироватский, Media Instinct Group; Мария Ростова, Initative и другие.

Дата проведения: 3 октября 2018 года.

Место проведения: Москва, Саввинская наб., дом 12, стр. 10 "Г" | "Ш.Ё.Л.К".

Организаторы: "Русбренд", Mediascope, Национальный рекламный альянс, AdIndex.

По вопросам аккредитации СМИ — brandday@adindex.ru

Тел.: +7 (495) 737-08-45

Регистрация на "День Бренда 2018. Время, вперед!" открыта для маркетологов компаний-рекламодателей и представителей медиаплощадок.

Все подробности на официальном сайте конференции http://brandday.ru

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