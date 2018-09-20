На Чемпионате России по аквабайку в Геленджике подвели итоги сезона

МОСКВА, 20 сен — Пресс-служба Кубка России по аквабайку. В Геленджике определили чемпионов и призеров России в дисциплине аквабайк. Итоговые соревнования сезона проходили с 6 по 9 сентября на Гидроавиасалоне 2018 при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства спорта РФ, Администрации города-курорта Геленджик, холдинга "Технодинамика", авиакомпании "Red Wings".

На Чемпионате России по аквабайку в Геленджике приняло участие 60 спортсменов из разных регионов России. Сильнейшие были определены в трех дисциплинах. В слаломе (параллельные заезды двух спортсменов) чемпионами России в разных классах стали Эдуард Саркисян, Александр Кабатов, Дмитрий Клименко, Алексей Желейко. В кольцевых гонках (заезды с общим стартом) золото досталось Эдуарду Саркисяну, Дмитрию Клименко и Роману Клименко. Самая драматичная борьба развернулась в дисциплине фристайл, в которой приняли участие все фавориты российского рейтинга. Победу в соревнованиях, несмотря на травму, одержал Сергей Чемезов. Второе место занял Арсений Матанцев. Третье место — за Александром Курамшиным. "Я считаю, что этот год был для меня прорывным. Я впервые стал обладателем Кубка России по аквабайку, который прошел в июне в Твери, а теперь очень рад и этой победе. А в декабре планирую выступить на Чемпионате мира, моя задача — войти в пятерку сильнейших", — прокомментировал Сергей Чемезов.

В этом году соревнования состоялись в новом формате, войдя в программу Гидроавиасалона 2018. "По организации это был самый сложный Чемпионат за всю нашу историю. И у нас все удалось. С аквабайком познакомилась огромная аудитория Гидроавиасалона, и в первую очередь — дети. Здесь в Геленджике на гидробазе имени Бериева открылись детские спортивные центры, и в том числе центр "Формула будущего", где дети бесплатно смогут обучаться аквабайку. Этот Чемпионат помог сделать ещё один серьёзный шаг в развитии дисциплин аквабайка, и в первую очередь — фристайла", — прокомментировал Михаил Ершов, главный организатор Чемпионата России по аквабайку 2018.

Настоящим украшением мероприятия стало уникальное фристайл-шоу на воде "Космическая Одиссея" с участием сильнейших российских спортсменов в экстремальных водных видах спорта: аквабайк, флайборд и джетлев. Ночную версию шоу в неонах и пиротехнике увидели гости торжественной церемонии открытия Гидроавиасалона.

"Во времена СССР во всем мире советский народ называли нацией инженеров. И сегодня Гидроавиасалон в лице Министерства промышленности и торговли РФ, корпорации "Ростех", "Объединенной авиастроительной корпорации" демонстрирует ренессанс этой идеологии. Мы рады быть частью этого большого процесса. Россия меняется на глазах. Давайте приближать наши инженерные, технические, спортивные победы и посвящать их нашей Родине", — прокомментировал Андрей Краснов, руководитель оргкомитета Чемпионата России по аквабайку.

Генеральным партнером Чемпионата России по аквабайку 2018 выступил холдинг "Технодинамика". "Спорт является неотъемлемой частью жизни нашей компании. Мы поддерживаем его и внутри коллектива и стараемся оказывать содействие спортивным мероприятиям за пределами холдинга. — отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков. — Чемпионат России по аквабайку стал запоминающимся событием, высокий уровень организации которого позволил профессиональным спортсменам продемонстрировать свою подготовку, а зрителям — наблюдать яркое и зрелищное мероприятие".

Организаторы: Федерация водно-моторного спорта России и агентство спортивного маркетинга "Extreme Media Group".

Принимающая сторона: Администрация города-курорта Геленджик, 12-я Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018", ТАНТК им. Г. М. Бериева

Патронат: Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство спорта РФ, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)

Официальный сайт Чемпионата: www.JetskiRussia.ru

Фотографии можно найти по ссылке: https://yadi.sk/d/ienhhwDQh4ZPzg

По вопросам, затронутым в пресс-релизе, вы можете обратиться:

Евгения Шанина, руководитель пресс-службы Кубка России по аквбабайку 2018

press@jetskiкussia.ru, +7(951)684-86-74

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