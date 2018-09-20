МОСКВА, 20 сен — Пресс-служба Clover Group. Компания Clover Group в рамках международной железнодорожной выставки ИнноТранс представила решения в области цифровой трансформации бизнес-моделей железнодорожных предприятий с помощью технологий искусственного интеллекта. Делегацию Clover Group возглавил Член генерального совета "Деловой России", генеральный директор Clover Group Денис Касимов.

Денис Касимов представил представителям крупнейших международных предприятий в области производства и обслуживания железнодорожной отрасли решение компании Clover Group SmartMaintenance — систему прогнозной аналитики для цифровой трансформации сервисного обслуживания. Данное решение трансформирует привычные подходы к техническому обслуживанию и ремонту, позволяя управлять процессом в режиме реального времени по состоянию.

© Фото : пресс-служба Clover Group Российские цифровые технологии выходят на международный рынок © Фото : пресс-служба Clover Group Российские цифровые технологии выходят на международный рынок

"Руководителю для эффективного управления компанией необходимо понимать техническое состояние всего парка оборудования, ранжировать его с точки зрения риска. Поскольку оборудование изнашивается, им нужно правильно управлять и планировать ремонты.

SmartMaintenance решает эти задачи автоматически с помощью искусственного интеллекта — это логическое продолжение системы "Умный локомотив", которое трансформирует привычное ведение ремонтов в режим ремонтов по состоянию", — отметил генеральный директор Clover Group Денис Касимов.

Во второй день работы ИнноТранса, Clover Group и ГК "ЛокоТех" анонсировали начало внедрения SmartMaintenance в начале ноября на Восточном полигоне Российских железных дорог.

"ИнноТранс" — крупнейшая в мире железнодорожная выставка-ярмарка транспортной техники и транспортных систем. Проводится раз в 2 года в выставочном комплексе Messe Berlin в Берлине. В этом году выставка проводится 18-21 сентября. Участники выставки — мировые корпорации, лидеры в области железнодорожного транспорта, крупнейшие операторы и производители подвижного состава.

Clover Group — российский разработчик решений в области предиктивных ремонтов для железнодорожной отрасли, энергетики, машиностроения, нефтегазовой отрасли. Входит в периметр ГК "2050. DIGIRAL". Решения Clover Group трансформируют типовые подходы к ТОиР с помощью технологий искусственного интеллекта.

© Фото : пресс-служба Clover Group Российские цифровые технологии выходят на международный рынок © Фото : пресс-служба Clover Group Российские цифровые технологии выходят на международный рынок

Компания сотрудничает с крупнейшими предприятиями России, СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии в области применения прогнозной аналитики, а также ведущими научными и образовательными учреждениями, специализирующимися на исследованиях в областях энергетики машиностроения, нефти и газа, металлообработки, точных наук.

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