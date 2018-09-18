Телеканал НТВ запустил к своему 25-летию акцию #МНЕ25

МОСКВА, 18 сен — Пресс-служба НТВ. НТВ исполняется 25 лет! К своему юбилею телеканал запустил акцию #МНЕ25, которая уже стала заметным событием не только в эфире телеканала, но и в социальных сетях. Первыми тему 25-летия подхватили звёзды кино и ведущие НТВ — Татьяна Миткова, Вадим Такменёв, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Татьяна Грамон, Сергей Астахов, Андрей Норкин, Никита Панфилов, Константин Юшкевич, они рассказали о своих 25-ти годах и разместили видео с хэштегами #МНЕ25 и #НТВ на личных страницах в соцсетях и передали эстафету миллионам людей.
Возраст участников акции #МНЕ25 не имеет ограничений: кому-то еще нет и 20-ти, ровесники НТВ и те, кто хочет поделиться своими воспоминаниями, могут рассказать искренние истории из собственной жизни. Дополнительной мотивацией служит и то, что в эфир ежедневной рубрики #МНЕ25 утреннего информационного канала "Деловое утро НТВ" попадают самые интересные истории.
Механика акции очень проста: записать видео или сделать фото с историей о своих 25-ти годах, опубликовать его у себя на странице с хэштегами #МНЕ25 и #НТВ и передать эстафету друзьям! Количество видеообращений уже около 1000.
"Четверть века — это серьёзный отрезок жизни не только для любой компании, но и для каждого человека. Мы хотим разделить радость юбилея НТВ с жителями страны. И акция #МНЕ25 — это отличный способ узнать больше о наших друзьях телезрителях. Чем они живут, о чём мечтают, чего добились в свои 25 лет. Многие истории по-настоящему вдохновляют", — говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.
Напомним, в 2018 году телеканал НТВ отмечает своё 25-летие. 10 октября 1993 года в 21:00 в эфир вышли "Итоги" — первая программа, произведённая Телекомпанией НТВ, а 11 октября 1993 года телезрители увидели первый выпуск программы "Сегодня" с Татьяной Митковой.
Уважаемые журналисты, за дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в PR-отдел телеканала НТВ: +7 (495) 287-7193, pressa@ntv.ru
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