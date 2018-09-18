Телеканал НТВ запустил к своему 25-летию акцию #МНЕ25

МОСКВА, 18 сен — Пресс-служба НТВ. НТВ исполняется 25 лет! К своему юбилею телеканал запустил акцию #МНЕ25, которая уже стала заметным событием не только в эфире телеканала, но и в социальных сетях. Первыми тему 25-летия подхватили звёзды кино и ведущие НТВ — Татьяна Миткова, Вадим Такменёв, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Татьяна Грамон, Сергей Астахов, Андрей Норкин, Никита Панфилов, Константин Юшкевич, они рассказали о своих 25-ти годах и разместили видео с хэштегами #МНЕ25 и #НТВ на личных страницах в соцсетях и передали эстафету миллионам людей.

Возраст участников акции #МНЕ25 не имеет ограничений: кому-то еще нет и 20-ти, ровесники НТВ и те, кто хочет поделиться своими воспоминаниями, могут рассказать искренние истории из собственной жизни. Дополнительной мотивацией служит и то, что в эфир ежедневной рубрики #МНЕ25 утреннего информационного канала "Деловое утро НТВ" попадают самые интересные истории.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © НТВ Никита Панфилов – участник акции #МНЕ25

Механика акции очень проста: записать видео или сделать фото с историей о своих 25-ти годах, опубликовать его у себя на странице с хэштегами #МНЕ25 и #НТВ и передать эстафету друзьям! Количество видеообращений уже около 1000.

"Четверть века — это серьёзный отрезок жизни не только для любой компании, но и для каждого человека. Мы хотим разделить радость юбилея НТВ с жителями страны. И акция #МНЕ25 — это отличный способ узнать больше о наших друзьях телезрителях. Чем они живут, о чём мечтают, чего добились в свои 25 лет. Многие истории по-настоящему вдохновляют", — говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Напомним, в 2018 году телеканал НТВ отмечает своё 25-летие. 10 октября 1993 года в 21:00 в эфир вышли "Итоги" — первая программа, произведённая Телекомпанией НТВ, а 11 октября 1993 года телезрители увидели первый выпуск программы "Сегодня" с Татьяной Митковой.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © НТВ Агата Муцениеце – участница акции #МНЕ25

Уважаемые журналисты, за дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в PR-отдел телеканала НТВ: +7 (495) 287-7193, pressa@ntv.ru

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