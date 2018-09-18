Сочи примет международный форум "PRO//Движение.1520"

МОСКВА, 18 сен — Пресс-служба форума "PRO//Движение.1520". В Главном Медиацентре города Сочи 1-3 октября 2018 года состоится Международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520".

Главной целью форума "PRO//Движение.1520" является обеспечение продуктивного диалога между представителями бизнеса, рынка и государства, проработка эффективных ответов вызовам времени. В этом году проведение форума приурочено к 15-летию со дня образования ОАО "РЖД".

Форум "PRO//Движение.1520" будет поделен на "День Стратегий" и "День дискуссий". В каждый из дней пройдут пленарные и стратегические сессии, круглые столы, кей-спичи, а также будут работать тематические зоны деловых переговоров.

На форуме рассмотрят широкой круг вопросов, касающихся будущего мировой транспортной системы, трендов развития отрасли, международного сотрудничества, зеленых технологий и энергоэффективности, производительности труда.

Отдельный поток деловой программы будет посвящен теме пассажиров. Спикеры, участники и эксперты поговорят о сервисе, времени и комфорте для клиентов, проблемах и повышении эффективности пассажирских перевозок, инфраструктуре. В рамках другой деловой программы участники форума обсудят цифровые решения и транспорт будущего: от его роли в формировании цифровой экономики до внедрения IT-инноваций на транспорте и в логистике. В контексте цифровой трансформации участники поговорят и про внедрение технологий "Интернет вещей", Big Data, технологии блокчейн на транспорте, интегрированную систему контроля за передвижением транспорта и грузов.

Делегации железнодорожного форума будут состоять из руководителей и представителей транспортной отрасли России и зарубежья, представителей российских органов власти, банковского и инвестиционного сектора, представителей крупнейших профильных международных компаний и корпораций стран СНГ и Евросоюза, ведущих ученых, инженеров и изобретателей.

В фокусе внимания Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520" — транспортная синергия и перспективы мультимодальности, обеспечение качественного стабильного развития отрасли при снижении издержек.

Сайт форума: http://railwayforum.ru/

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