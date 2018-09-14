Столетие Московской горной академии отметят в Парке Горького

МОСКВА, 14 сен — Пресс-служба НИТУ "МИСиС". Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" отмечает 100 лет со дня основания Московской горной академии, преемником которой является. Масштабное мероприятие "Встреча поколений" соберет 15 сентября в Парке Горького тысячи выпускников, среди которых участники списка Forbes, известные ученые, актеры и шоумены; студентов и почетных гостей.

Московская горная академия (МГА), стала одним из первых вузов, учрежденных Советской Республикой после Октябрьской революции. Созданная в 1918 году декретом Совета народных комиссаров для "обеспечения Советской Республики высококвалифицированными работниками и научными деятелями", МГА заложила основу московской горно-металлургической научной школы, известной сегодня во всем мире.

15 сентября в Парке Горького для выпускников, ученых и сотрудников НИТУ "МИСиС" прозвучат поздравления от первых лиц государства, представителей Правительства РФ, министерств и бизнес-партнеров университета среди которых:

— Ольга Голодец — заместитель председателя правительства Российской Федерации;

— Михаил Котюков — министр науки и высшего образования Российской Федерации;

— Денис Мантуров — министр промышленности и торговли Российской Федерации;

— Аркадий Дворкович — сопредседатель Фонда "Сколково";

— топ-менеджеры ведущих российских компаний-партнеров НИТУ "МИСиС".

Ученые и выпускники университета внесли огромный вклад в крупнейшие проекты эпохи индустриализации страны: открытие самого большого месторождения железа на Земле — Курской магнитной аномалии, разведку "Второго Баку" — нефтяных месторождений Башкирии и Татарстана, разработку Подмосковного угольного бассейна, строительство крупнейших металлургических гигантов, таких как Магнитка или Норильский никель.

Среди выпускников и сотрудников университета: 66 Героев Советского Союза и Социалистического труда, 108 академиков Академии наук СССР и зарубежных стран, 26 советских министров и наркомов.

В программе праздника: театрализованное шествие студентов, выступления "звездных" выпускников НИТУ "МИСиС", красочная шоу-программа, историческая выставка и ретро-зона.

Историческая "Встреча поколений" состоится 15 сентября 2018 года в Парке Горького. Начало в 16.00. Вход свободный по предварительной регистрации.

Контакты для аккредитации СМИ: Наталья Селищева, +7 903 177 69 70, selischeva@edu.misis.ru.

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