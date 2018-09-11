Гендиректор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин покинул свой пост

МОСКВА, 11 сен — пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Совет директоров АО "Авиакомпания "Россия" принял решение о прекращении полномочий генерального директора авиакомпании Дмитрия Сапрыкина, контракт которого истекает в ноябре 2018 года.

Дмитрий Сапрыкин возглавил авиакомпанию "Россия" в ноябре 2015 года, когда перед менеджментом Группы "Аэрофлот" была поставлена задача интеграции под брендом "Россия" ряда региональных перевозчиков, входящих в Группу.

Компания вобрала в себя опыт работы и лучшие практики крупнейшего перевозчика Северо-Запада авиакомпании "Россия", а также компаний "Донавиа" и "Оренбургские авиалинии". Работу в новом федеральном формате начала в марте 2016 года.

Уже в первый год деятельности обновлённая авиакомпания "Россия" добилась значительного повышения производственных показателей. По итогам 2017 года стала вторым по величине авиаперевозчиком Российской Федерации — перевезла более 11 миллионов пассажиров, увеличив пассажиропоток на 27%. В июне 2018 года количество направлений, которые обслуживает компания, превысило 130 в России и за рубежом.

Временно исполняющим обязанности генерального директора АО "Авиакомпания "Россия" избран заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам Сергей Александровский.

"Главными достоинствами управленческой команды авиакомпании "Россия" считаю молодость, современность и высокий профессионализм, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Дмитрий Сапрыкин не только сочетает эти качества в себе, но и смог создать эффективный, творческий, инновационный коллектив, способный решать задачи высокой сложности. У меня нет сомнений в том, что менеджер такого класса найдет применение своим силам на любом направлении бизнеса, которое сочтет для себя наиболее привлекательным".

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