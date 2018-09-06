Прием заявок на участие в проекте "Герои нашего времени" продлен до октября

МОСКВА, 6 сен — Проект "Герои нашего времени". Срок приема заявок на участие во Всероссийском проекте в области социальной ответственности "Герои нашего времени" — 2018 продлен до 1 октября включительно. Организатором инициативы выступает АНО Центр Социальных Проектов (АНО ЦСП) "Быть человеком", генеральным партнером — Группа компаний "ЛокоТех".

После завершения приема заявок стартует народное голосование за "Героев…" — так будет сформирован шорт-лист участников проекта. После этого победителей выберет авторитетное жюри, в которое войдут представители государственной власти, бизнеса, искусства и общественные деятели. Церемония награждения пройдет в конце года в Москве.

"Проект "Герои нашего времени" — способ "расшевелить" общество, показать примеры человека труда и социальной ответственности бизнеса. Кроме того, это один из механизмов развития государственно-частного партнерства и возможность обратить внимание не только на профессиональные, но и личные качества работников российских компаний", — отметил учредитель ЦСП "Быть человеком" Алексей Белинский.

До 1 октября любая российская компания может выдвинуть своих сотрудников на участие в конкурсном отборе. Как и в прошлом году, победители будут выбраны по номинациям: "От сердца к сердцу" (волонтерская деятельность, благотворительность), "Спасательный круг" (подвиг ради спасения жизни), "Оберегая планету" (деятельность в области охраны окружающей среды), "Быть человеком" (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), "Всегда в сердце" (военно-патриотическая работа). Также будет определена компания, подавшая наибольшее количество заявок (номинация "Команда героев").

Также в 2018 году в проекте три новые номинации — "Кулибины нашего времени" (за многолетние трудовые достижения, изобретения и рационализаторство), "Яркий старт" (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства, производственной или научной деятельности) и "Вирус добра". В ней будут поощряться фонды и общественные организации, ведущие активную волонтерскую и благотворительную деятельность.

"Герои нашего времени" — Всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Он существует с 2015 года и уже охватил 65 регионов РФ. Его цели — поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.

Организатором и генеральным партнером инициативы выступает Группа компаний "ЛокоТех". Проект поддержали Министерство труда и социальной защиты РФ, общественная организация "Деловая Россия", Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимым поступкам, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку труда, к семье и государству в целом, консолидации действий органов исполнительной власти, общественных организаций, промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей.

Дополнительная информация:

Оргкомитет проекта "Герои нашего времени"

www.tobehero.ru

org@tobehero.ru

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