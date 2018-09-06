Московский Театр на Юго-Западе покажет спектакль "Маленькие трагедии.2k30"

МОСКВА, 6 сен — Театра на Юго-Западе. Московский Театр на Юго-Западе приглашает на специальный закрытый показ премьеры спектакля "Маленькие трагедии.2k30" по мотивам одноименной повести А.С. Пушкина 11 сентября в 15:00 по адресу Проспект Вернадского, 125.

Режиссер Олег Анищенко, который в прошлом сезоне поставил нашумевшую на всю Москву постановку "Игроки", показав публике самого "театрального" мистического Гоголя, и в этот раз обращается к классической литературе.

Ставить Пушкина в эпоху гаджетов, лайфхаков и хайпов — это не попытка сделать классику современной. Великий поэт совершенно потрясающе умел раскрыть человеческую душу, обнажая и слабости, и пороки. Спектакль "Маленькие трагедии.2k30" об этом. Он несет текст Пушкина, который обжигает, дышит и проникает в самую суть.

Герои — люди из постапокалипсического Ни-Че-Го. В отсутствии ценностей, морали, нравственности и культуры, мир погружен в состояние экзистенциального кризиса, где самым важным является выбор с какими приоритетами идти дальше: подлостью или благородством, силой или талантом?

Четыре истории, прожитые людьми "сумрачного хаоса" это повод задуматься, уничтожит ли человечество культурное наследие Пушкина или великий гений сумеет победить невежество.

В новой постановке задействован популярный молодой актер, звезда сериала СТС "Молодежка" Евгений Кулик (Моцарт).

Еще одно новшество, ожидающее зрителей — использование в спектакле речитатива репера Миши ЭМ "8FLOOR".

Вместе с режиссером над спектаклем работали: художник по костюмам Анна Миминошвили, хореограф Артур Ощепков и постановщик сценических боев Анвар Нурмухамедов.

Сразу после закрытого показа состоится пресс-конференция, в рамках которой журналисты смогут пообщаться с режиссером и актерами, а также приглашенными экспертами и гостями (культурологами, политологами, представителями власти и известными актерами театра и кино).

Модератор пресс-конференции — Сергей Дворянов российский общественный деятель, кандидат философских наук, писатель, публицист.

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