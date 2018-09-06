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Московская биржа проведет 21-23 сентября FINFAIR-2018

© Фото : Московская биржаЯрмарка финансовых решений FINFAIRЯрмарка финансовых решений FINFAIR
© Фото : Московская биржа

МОСКВА, 6 сен — Московская биржа. 21-23 сентября 2018 года Московская биржа проведет в Музее Москвы Ярмарку финансовых решений FINFAIR 2018, призванную стать главным городским событием года по финансовой тематике. Генеральным спонсором мероприятия выступает ВТБ Капитал Инвестиции.

Основными задачами FINFAIR 2018 станут повышение уровня информированности наших граждан о наиболее надежных способах сохранения личных сбережений, методах грамотного планирования семейного бюджета и содействие формированию финансовой культуры в стране.

Программа FINFAIR 2018 рассчитана как на начинающих, так и на опытных инвесторов.

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев отметил: "В последнее время существенно вырос интерес населения к финансовому рынку: новые продукты и цифровые сервисы, образовательные программы помогают повысить доступность финансовых услуг и вовлечь все больше российских граждан в инвестирование на фондовом рынке. Темпы открытия новых брокерских счетов, индивидуальных инвестиционных счетов находятся на исторически рекордном уровне. Мы организуем масштабное городское мероприятие — Ярмарку финансовых решений, чтобы помочь и начинающим, и уже имеющим опыт инвесторам лучше ориентироваться в многообразии финансовых инструментов. Актуальность этой инициативы подтверждается большим количеством партнеров, поддержавших нашу инициативу, которых хочу поблагодарить за участие в Ярмарке".

"Мы поддерживаем ежегодную ярмарку инвесторов второй год подряд, наблюдая высокий интерес к ней со стороны потенциальных инвесторов, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции. — Со своей стороны, мы расскажем о наиболее выгодных формах инвестиций, актуальных диджитал-новинках, поделимся советами как для начинающих, так и для опытных трейдеров".

В мероприятии примут участие более 120 спикеров: представители Минфина России, Банка России, Правительства Москвы, Московской биржи, крупнейших банков и брокерских компаний, а также ведущие российские экономисты и предприниматели.

В рамках FINFAIR 2018 состоится более 80 мероприятий в современных интерактивных форматах:

public talk — публичные диалоги о настоящем и будущем с выдающимися людьми;

лекторий — лекции и мастер-классы известных экспертов по вопросам финансов, инвестиций и сбережений;

startup — серия мероприятий для начинающих предпринимателей;

workshop — платформа интерактивного образования в режиме реальных торгов.

Важной частью Ярмарки станут обучающие программы: для детей будет организована развивающая мастерская; в книжной гостиной, выполненной в pop-up-формате, состоятся беседы с творческими людьми.

Эксперты расскажут о наиболее перспективных способах инвестирования личных финансов, поделятся своими историями успеха и ответят на интересующие гостей вопросы.

Помимо лекционного образовательного модуля, на площадке будут представлены интерактивная экспозиция участников и партнеров проекта, лаунж-зона и фуд-корт — пространство гастрономических открытий.

Участие в FINFAIR 2018 бесплатное по предварительной регистрации на официальном сайте: https://finfair2018.ru (вход для лиц до 18 лет — в сопровождении взрослых).

Для тех, у кого нет возможности посетить Ярмарку лично, на сайте мероприятия будет организована онлайн-трансляция выступлений.

Ярмарка финансовых решений FINFAIR — просветительское городское мероприятие, побуждающее граждан к внимательному отношению к своим сбережениям и осознанному инвестированию. Первая Ярмарка была организована в 2017 году в Музее Москвы при поддержке Банка России и Правительства Москвы.

Организатором Ярмарки финансовых решений FINFAIR выступает Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, созданный в 2011 году в результате слияния Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС). Московская биржа является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами и зерном.

Пресс-служба Московской биржи:

Тел.: + 7 (495) 363-32-32

pr@moex.com

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