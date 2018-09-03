Аэрофлот получил сорок восьмой лайнер Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 сен — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок восьмым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Авиалайнеру с бортовым номером RA — 89110 присвоено имя "М. Громов", в честь легендарного советского лётчика, Героя Советского Союза.

Российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

Михаил Громов вошел в историю не только советской, но и мировой авиации, совершив в 1937 году беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Джасинто (штат Калифорния, США). По итогам данной экспедиции экипаж установил сразу два мировых авиационных рекорда дальности полёта (по прямой и ломаным линиям), совершенный за 62 часа 17 минут.

Аэрофлот понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100. Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолётном парке до 50. Самолёты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети Аэрофлота внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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